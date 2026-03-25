La asignatura pendiente de Flick: el control de egos de la plantilla

Hansi Flick consiguió muchas cosas en muy poco tiempo en las filas del Barcelona. El entrenador alemán llegó tras el desaguisado final con Xavi Hernández y consiguió encauzar a una plantilla que ha resultado brillante, con un potencial que ha sabido guiar y conducir por el buen camino. El tiempo le dio la razón, llegaron las victorias y los títulos, aunque aún hay algo que no consigue dominar Flick en su plantilla: los egos.

La plantilla del Barça tiene un buen número de jugadores punteros, de grandes futbolistas ya sea por su trayectoria o carrera, liderazgo y goles o por su explosión reciente. Tanto puntual en la plantilla genera también inconvenientes. Todos quieren jugar, tanto los titulares como los suplentes. Unos porque no quieren perderse ni un solo segundo sobre el verde, otros precisamente por la falta de éstos en el campo.

El cabreo de Lamine Yamal tras ser sustituido ante el Rayo Vallecano#Super8 pic.twitter.com/vc8st0Tu3C — DAZN España (@DAZN_ES) March 23, 2026

Ya se pudo ver el otro día en el Camp Nou ante el Rayo Vallecano, otro partido complejo y difícil que se resolvió finalmente por la mínima, con un gol de Ronald Araujo. Dos de los titulares por méritos propios, como Lamine Yamal y Fermín López, en estos momentos dos de los jugadores más en forma de toda Europa, mostraron su gran descontento tras ser sustituidos. El centrocampista andaluz fue sustituido por Dani Olmo en el minuto 62, mientras que el extremo lo hizo en el 83′ dando el relevo a Marcus Rashford. Ambos llegaron rebotados al banquillo.

El show de Fermín llegó antes. El centrocampista era sustituido pasada la hora de partido y, pese despedirse del público y saludar a Olmo en el cambio y a Flick justo después, lanzó con rabia sus espinilleras hacia el banquillo y propinó una patada a la nevera del equipo justo antes de sentarse con sus compañeros.

Pero la pillada a Lamine Yamal es aún mayor. Había jugado casi todo el partido, el cambio llegó en el minuto 83. Saluda a Rashford, que le sustituye pero cuando llega a Flick, éste evita mirarle y tiene que ser el alemán el que haga contacto con él, sin darle la mano. Las cámaras de DAZN destacan como el joven hace señales hacia el alemán hasta en cuatro ocasiones, completamente exasperado.

«Siempre igual. De locos es esto. Es de locos», le dice entre gritos y gestos Lamine a Arnau Blanco, uno de los ayudantes de Flick con el que se desahoga, momento el que dice «solo a mí, siempre a mí». La historia queda ahí, aunque el semblante del joven es un poema.

Tras el pitido final, ya en sala de prensa y con los tres puntos en el bolsillo del Barça, a Hansi Flick le sacaron el tema, aunque solamente en relación a Fermín, obviando la pataleta de Lamine, sobre lo que comentaba que «queríamos cambiar, queríamos cambiar y tiene que aceptarlo porque Dani Olmo es también un fantástico jugador».

Hansi Flick tiene aún un amplísimo margen de mejora con el tema de los egos en su plantilla. No es una situación aislada, sino que se ha ido repitiendo en diferentes ocasiones con algunos de sus jugadores. Ante el Rayo Vallecano fueron Lamine y Fermín pero en otras situaciones fueron también Robert Lewandowski o Raphinha. El caso de Lamine llama poderosamente la atención, no solamente por su juventud y descaro, sino porque es, de largo, el atacante más utilizado por el entrenador alemán en lo que va de temporada…