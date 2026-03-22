Lamine Yamal vuelve a evidenciar que no le gusta que le cambien: así fue su ‘calentón’ contra el Rayo

Lamine Yamal no lleva bien que Hansi Flick le sustituya durante los partidos del Barcelona. El jugador fue retirado del terreno de juego en el minuto 82 por Marcus Rashford y no pudo ocultar su enfado por la decisión de su entrenador. La estrella del Barcelona consideraba que debía seguir en el campo contra el club madrileño y exhibió un enfado de grandes dimensiones.

Primero Lamine Yamal no miró a Flick cuando fue a saludarle tras su salida del campo. Al recibir una palmadita del técnico, levantó los brazos como si hiciese un aspaviento y, al llegar al banquillo, hizo un gesto con el dedo al resto de miembros del cuerpo técnico, interpretando que ellos habían sido los que le habían retirado del campo.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 🔵🔴 Esta noche, programa especial por el nuevo desplante de Vinicius a Arbeloa en @elchiringuitotv, @partidazocope y @ellarguero. Ahhh nooo… que es Lamine Yamal, OTRA VEZ, y sobre esto no interesa hacer horas de debates. #BarçaRayopic.twitter.com/MZaRSQgWvr — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) March 22, 2026

El jugador del Barcelona se tuvo que morder las uñas en los últimos minutos porque el Rayo dispuso de varias ocasiones claras para empatar el partido y darle de paso la razón. Flick le quitó del partido sin tenerlo atado y el equipo culé casi lo paga muy caro. Lamine Yamal tenía razón.

Así queda la clasificación de la Liga

Así las cosas, el Barcelona ganó por la mínima al Rayo Vallecano (1-0) y mantiene el liderato de la clasificación de la Liga. El conjunto de Hansi Flick sumó tres puntos en un partido nada brillante, en el que marcaron un gol en el minuto 24 por medio de Araujo y se limitaron ya a jugar con ese resultado. El Rayo Vallecano, por momentos, tuvo oportunidad de empatar el encuentro.

Con este triunfo, el Barcelona se va a los 73 puntos y, como mínimo, mantendrá la distancia con el Real Madrid que ya tenía, es decir, cuatro puntos. Y podrá aumentar si el conjunto de Álvaro Arbeloa no gana al Atlético de Madrid en el derbi de este domingo (21:00 horas). De ahí que el derbi madrileño en el Bernabéu sea clave, sobre todo para el Real Madrid.