Así fueron las ocasiones perdonadas por el Rayo ante Joan que pudieron dinamitar la Liga

El Rayo Vallecano le perdonó la vida al Barcelona con varias ocasiones falladas, sobre todo en la segunda parte, ante un Joan García que estuvo sublime en la portería culé. El portero catalán despejó todo lo que le lanzaron y el equipo madrileño tuvo muy poco acierto de cara a la portería rival.

No se lo puede creer el Rayo Vallecano tras el partido después de perder 1-0 en el Camp Nou ante un Barcelona muy pobre. El equipo azulgrana dominó en la primera parte, marcó un gol a balón parado y no hizo más esfuerzos para ganar el partido. En la segunda parte, el partido culé fue más que gris. Y el Rayo perdonó.

El Rayo Vallecano empezó perdonando antes de llegar al primer minuto de juego con un mano a mano de Carlos Martín que Joan García le sacó con una parada bestial. A partir de ahí, desapareció hasta el descanso. Pero en la segunda parte, el equipo madrileño fue más valiente y gozó de ocasiones muy peligrosas. Unai López, Pacha Espino, Álvaro García o De Frutos rozaron el gol.

El Rayo perdona ante Joan

El Rayo fue valiente, pero le perdonó la vida al Barcelona. También se topó ante un enorme Joan García que lo paró todo. Álvaro García remató y Joan le sacó una buena mano. También el portero catalán hizo otro paradón a cabezazo de Unai López al primer palo. Y otra parada en el 89 a un fuerte disparo de Jorge de Frutos.

También el Rayo Vallecano perdonó una clara ocasión en la que Espino la mandó a la grada tras plantarse cuatro jugadores del equipo madrileño ante Joan García después de romper con un pase largo a la defensa madrileña. Y todo eso logrando que el Barcelona no rematase ni una vez a la portería de Batalla en todo el segundo tiempo.