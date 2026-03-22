Barcelona – Rayo Vallecano en directo | Resultado, dónde ver y goles del partido de la Liga en vivo online hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Rayo Vallecano de la Liga
El Barcelona se ríe de Tebas: no tiene camiseta para la jornada retro pero sí saca una de Ronaldinho
Los jugadores del Barcelona saltan al césped del Camp Nou con camisetas de Ronaldinho
El Barcelona y el Rayo Vallecano saltarán al terreno de juego del Camp Nou para luchar por tres puntos importantísimos para ambos, ya que, aunque tienen objetivos bien diferentes, tanto los culés como los madrileños afrontan la recta final del campeonato con la intención de cumplir su misión lo antes posible. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante partido de la jornada 28 de la Liga Barcelona – Rayo Vallecano.
Barcelona – Rayo Vallecano, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona llega a esta jornada 29 de la Liga en la primera plaza de la clasificación de la Liga, donde tienen 70 puntos en su casillero. El Real Madrid le sigue con 66 unidades, por lo que están muy cerquita, pero pase lo que pase este fin de semana los culés se marcharán al parón de selecciones copando la tabla del campeonato liguero español. Por su parte, el Rayo Vallecano está en la mitad baja de la tabla muy cerca de los puestos de descenso, por lo que los de Íñigo Pérez afrontan este tramo final de la temporada con la intención de alcanzar lo antes posible esos 40 puntos que suelen dar la permanencia.
Esperando al derbi madrileño
Como ya hemos dicho, el Barcelona es líder por delante del Real Madrid y en el club azulgrana son conscientes de que una victoria podría ser muy importante, más aún sabiendo que los de Álvaro Arbeloa tienen un encuentro muy difícil esta noche. Y es que los de Concha Espina reciben en el Santiago Bernabéu al Atlético para disputar un derbi apasionante en el que puede pasar de todo y en el que siempre hay goles y polémicas, por lo que los culés estarán mirando todo lo que ocurra en la capital de España a partir de las 21:00 horas.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 29 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este encuentro que los de Hansi Flick esperan ganar para irse al parón de selecciones más consolidados aún en la primera posición de la clasificación. Pero no lo tendrán nada fácil, ya que en los últimos años el cuadro vallecano ha sido un quebradero de cabeza para los culés y esperan poder dar la sorpresa hoy en la Ciudad Condal.
¡Comienza el Barcelona – Rayo Vallecano!
Arranca este partidazo entre dos históricos del fútbol español. ¡Sacó de centro el Rayo Vallecano!
¡5 minutos!
Este partidazo está a punto de arrancar y los jugadores van a saltar al terreno de juego en breves momentos. Ya no queda nada para que comience el Barcelona – Rayo Vallecano.
La previa
Aprovechamos el rato que queda para que comience este encuentro de la jornada 29 de la Liga para dejarles la mejor previa del Barcelona – Rayo Vallecano.
Joan García
En el choque ante el Newcastle el guardameta del Barcelona se tenía que retirar con molestias. Finalmente todo ha quedado un susto y Luis de la Fuente ha citado con la selección nacional a un Joan García que jugará hoy contra el Rayo Vallecano.
Marcus Rasfhord
El delantero británico no es un titular indiscutible en el club azulgrana, pero el Barcelona sigue trabajando para fichar a Marcus Rashford de manera definitiva y están trazando un plan para presentárselo al Manchester Unitedl.
La chapuza de la Liga
El Rayo Vallecano jugó el pasado jueves y tendrá menos de las 72 horas de descanso que Javier Tebas aseguraba que tenían que tener todos los equipos.
A qué hora empieza el Barcelona – Rayo Vallecano
Tenemos que recordar que la Liga programó este apasionante Barcelona – Rayo Vallecano en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Queda algo más de media hora para que comience el choque en el Camp Nou.
Alineación del Rayo Vallecano
Y ya conocemos también el once de Íñigo Pérez para intentar asaltar el Camp Nou y dar la sorpresa en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano contra el Barcelona hoy: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría; Gumbau, Valentín, Pedro Díaz; Fran Pérez, Carlos Martín, Isi.
El derbi madrileño
El técnico del Barça atendió a los medios de comunicación este sábado y fue cuestionado por el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de esta noche y sobre lo verá. La respuesta de Hansi Flick.
Dónde ver por TV el partido del Barcelona hoy
Este Barcelona – Rayo Vallecano se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn. Este canal es de pago, por lo que tenemos que recordar que en OKDIARIO tendrás la narración en vivo online y en streaming gratis de todo lo que ocurra en el Camp Nou en el choque de la jornada 29 de la Liga.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para intentar conseguir los tres puntos antes del parón de selecciones. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Rayo Vallecano: Joan García; Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.
Sin Eric García
El Barcelona afronta este choque frente al Rayo Vallecano con la baja de Eric García, que no se entrenó el sábado con sus compañeros.
Íñigo Pérez, optimista
El entrenador del Rayo Vallecano compareció en rueda de prensa y habló sobre las posibilidades de que su equipo se lleve los tres puntos del Camp Nou. Las declaraciones de Íñigo Pérez.
Todo preparado
Falta apenas una hora y media para que arranque el encuentro en el Camp Nou y falta muy poquito para que conozcamos las alineaciones del Barcelona y del Rayo Vallecano.
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¡Joan García!
Paradón del guardameta del Barcelona. Corrió Chavarría, que le ganó la espalda a Araújo. Su centro lo remató a bocajarro Carlos Martín, pero el jugador cedido por el Atlético se topó con Joan García.