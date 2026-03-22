Barcelona – Rayo Vallecano en directo | Resultado, dónde ver y goles del partido de la Liga en vivo online hoy

El Barcelona y el Rayo Vallecano saltarán al terreno de juego del Camp Nou para luchar por tres puntos importantísimos para ambos, ya que, aunque tienen objetivos bien diferentes, tanto los culés como los madrileños afrontan la recta final del campeonato con la intención de cumplir su misión lo antes posible. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante partido de la jornada 28 de la Liga Barcelona – Rayo Vallecano.

Barcelona – Rayo Vallecano, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona llega a esta jornada 29 de la Liga en la primera plaza de la clasificación de la Liga, donde tienen 70 puntos en su casillero. El Real Madrid le sigue con 66 unidades, por lo que están muy cerquita, pero pase lo que pase este fin de semana los culés se marcharán al parón de selecciones copando la tabla del campeonato liguero español. Por su parte, el Rayo Vallecano está en la mitad baja de la tabla muy cerca de los puestos de descenso, por lo que los de Íñigo Pérez afrontan este tramo final de la temporada con la intención de alcanzar lo antes posible esos 40 puntos que suelen dar la permanencia.

Esperando al derbi madrileño

Como ya hemos dicho, el Barcelona es líder por delante del Real Madrid y en el club azulgrana son conscientes de que una victoria podría ser muy importante, más aún sabiendo que los de Álvaro Arbeloa tienen un encuentro muy difícil esta noche. Y es que los de Concha Espina reciben en el Santiago Bernabéu al Atlético para disputar un derbi apasionante en el que puede pasar de todo y en el que siempre hay goles y polémicas, por lo que los culés estarán mirando todo lo que ocurra en la capital de España a partir de las 21:00 horas.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Barcelona – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 29 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este encuentro que los de Hansi Flick esperan ganar para irse al parón de selecciones más consolidados aún en la primera posición de la clasificación. Pero no lo tendrán nada fácil, ya que en los últimos años el cuadro vallecano ha sido un quebradero de cabeza para los culés y esperan poder dar la sorpresa hoy en la Ciudad Condal.