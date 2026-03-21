Iñigo Pérez sueña con ganar en el inexpugnable Camp Nou: «No sería un milagro…»

Iñigo Pérez atendió a los medios de comunicación en la previa del partido que disputará el Rayo Vallecano este domingo en el Camp Nou frente al Barcelona con motivo de la jornada 29 de la Liga. El entrenador del cuadro madrileño sueña con la machada de ganar al equipo de Hansi Flick, que está en racha y que en su estadio es inexpugnable.

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha asegurado que ganar al FC Barcelona este domingo en el Camp Nou «no sería un milagro», ya que el equipo tiene «calidad» para poder lograrlo, algo que pasaría por «ser excelente» y por quitarse el «victimismo» de encima.

«(Ganar al Barça) No sería un milagro. Si se gana mañana, que es el objetivo, seguro que será fruto de la excelencia del equipo. Creo mucho más en la realidad del trabajo, de la disciplina, de la ilusión, de la calidad del equipo para poder ganar mañana, aunque sea difícil», declaró en rueda de prensa.

En este sentido, tiene claro que la clave pasa por «ser excelente» sobre el campo. «No se puede ganar en ese campo o en otros de ese tipo de dificultad si no rozas la perfección. Hay que buscar la excelencia, hay que esperar que ellos no la encuentren, que no estén certeros. Todos sabemos que puede suceder, sobre todo la idea de victimismo, de ‘no hay nada que perder’, nos la tenemos que quitar de la cabeza, porque si no, no va a suceder», indicó.

Iñigo Pérez analiza el Barcelona-Rayo

Sobre los números de los azulgranas como locales, insistió en que «no» recuerda «a un Barça que se encuentre en una sequía goleadora». «Siempre es el mismo grado de dificultad y siempre es la misma preparación desde que yo soy entrenador del Rayo, que es que no hay victimismo, no hay inferioridad. Tenemos que tener la misma esencia, sabiendo que es un equipo que tiene peculiaridades, que tiene un nivel que no hace falta mencionarlo para no llamar al temor de los jugadores. Es ilusionante, es una oportunidad única para enfrentarte al mejor equipo de la Liga, uno de los mejores de Europa y poder ganar», afirmó.

También habló de la línea avanzada en defensa de los azulgranas. «Han ido modelando esa idea desde que Hansi Flick está en el Barça, se han ido encontrando soluciones para hacerles daño y él ha propuesto otro tipo de soluciones. Eso habla de la capacidad táctica de este entrenador, de la confianza que tienen los jugadores en él para realizarlo. Intentaremos contrarrestarlo, atacarle, ser igual de agresivos que hemos sido contra ellos; no nos ha servido para ganarles, pero sí para ponerles en dificultad», apuntó.

Además, se miran en el espejo del partido de la primera vuelta. «Yo tengo ideas, pero los que las ejecutan son los jugadores, con fe ciega. Salió bien y estuvimos muy cerca de conseguir una victoria. Mañana me encantaría que volviesen a creer en la idea, vamos a intentar esperar a ver qué táctica ofensiva utilizamos. La idea es prácticamente la misma, sabiendo que ellos tienen la línea muy alta y que nosotros tenemos gente que puede correr detrás de ella», expresó.

También le resta importancia al hecho de acumular ocho salidas sin ganar. «Si a que están ganando a todos los rivales y a la complejidad de ganar en el Camp Nou, le unimos pensar que venimos de ocho salidas sin ganar, casi es mejor quedarnos aquí», dijo. «Somos un equipo muy enérgico, muy emocional, muy pasional, muy visceral y casi que hay un reflejo continuo de cómo te ves entrenando a lo que sucede en un partido. Es importante que tengamos esta dosis de dopamina que tuvimos el otro día, que para todos fue mágico, y utilizarla mañana», subrayó.

El Rayo Vallecano tendrá menos descanso

En otro orden de cosas, el técnico navarro reconoció que «no son las mejores condiciones» tener que jugar el jueves y el domingo por la mañana. «No es lo adecuado, pero aquí o te rebelas o aceptas, entonces solo nos queda aceptar. De momento, no somos valientes para rebelarnos», apuntó.

«En estas diez últimas jornadas esa sensación de protección debe aumentar para que no nos llevemos disgustos. Debemos mantener muchas cosas, sobre todo la línea de juego, ser fiables en casa o fuera, que sigamos exponiéndonos, que sigamos siendo el Rayo, que no nos amedrentemos porque la clasificación se ajuste… Me gustaría mantener esa identidad hasta el último», continuó.