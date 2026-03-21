Consulta la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Barcelona - Rayo Vallecano de la Liga El Barcelona - Rayo Vallecano es de la jornada 29 de la Liga y se jugará en el Camp Nou Ambos equipos llegan a este choque tras haberse clasificado en sus respectivas competiciones europeas

Dos clásicos del fútbol español como son el Barcelona y el Rayo Vallecano se enfrentan en el Camp Nou en lo que será un auténtico partidazo. Los azulgranas quieren seguir manteniendo su ventaja en el liderato de la clasificación del campeonato, mientras que el conjunto de la capital busca dar la sorpresa, ya que está en la mitad de la tabla persiguiendo los 40 puntos que le darían la permanencia virtual. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión este choque de la jornada 29 de la Liga.

Horario del Barcelona – Rayo Vallecano: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 29 de la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick llega con la moral por las nubes tras el 7-2 que le endosaron al Newcastle en la Champions, donde se han clasificado para los cuartos, donde se verán las caras contra el Atlético de Madrid. Por su parte, el cuadro vallecano perdió 0-1 este jueves frente al Samsunspor, pero aún así también han avanzado de ronda en la Conference League y su próximo rival será el AEK de Atenas.

A qué hora es el partido de la Liga Barcelona – Rayo Vallecano

La Liga ha programado este apasionante Barcelona – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 29 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 22 de marzo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado el arranque de este choque entre culés y madrileños en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este choque entre los aficionados en los aledaños del Camp Nou, así que el balón debería rodar de manera puntual en la Ciudad Condal.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Rayo Vallecano en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que suceda en el campeonato liguero. Este Barcelona – Rayo Vallecano de la jornada 29 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Tenemos que recordar que este operador es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que lo incluye, por lo que el choque que se juega en el Camp Nou no se podrá ver por TV gratis.

Todos los hinchas del cuadro azulgrana, del combinado de la franja roja en el pecho y los seguidores del campeonato nacional en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 29 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también ofrece a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en este choque de la jornada 29 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Rayo Vallecano desde una hora y media antes del arranque y cuando suene el pitido final en la Ciudad Condal publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que lleguen desde el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos los hinchas de ambos equipos que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Barcelona – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 29 de la Liga van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en la ciudad catalana.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Rayo Vallecano

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se jugará este clásico Barcelona – Rayo Vallecano de la jornada 29 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1957 y en los últimos años ha sufrido una remodelación que todavía no ha terminado. Es por ello que el aforo ahora mismo de la casa del Barça es de algo más de 62.000 espectadores y se espera que todas las butacas disponibles se llenen para este choque antes del parón de selecciones.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Adrián Cordero Vega para que dirija la contienda entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en esta jornada 29 de la Liga. Raúl Martín González Francés estará controlando el VAR, por lo que es el responsable de revisar las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde para, cuando sea necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Camp Nou.