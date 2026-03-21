Otra chapuza en el Camp Nou: más de 300 asientos bloqueados por visibilidad reducida

Otra chapuza más en el Camp Nou con la nueva grada de Gol Norte abierta al público el pasado fin de semana en el partido de Liga contra el Sevilla y que supuso la ampliación del aforo hasta los 62.000 espectadores. Más de 300 asientos, algo menos en competición nacional, han quedado bloqueados por parte del club por visibilidad reducida. Los socios culés se han quejado que desde las primeras filas no se ve absolutamente nada.

350 asientos de las primeras filas de la Grada Norte del Camp Nou en la Champions League y 200 en Liga no son válidos, por el momento, para el público. La visibilidad desde estos asientos para presenciar en directo los partidos del Barcelona es totalmente nula. Contra el Sevilla y Newcastle, en el estreno de esta gradería, los socios los dejaron vacíos y ante este problema, el club blaugrana ha decidido bloquear su venta al público para los siguientes partidos.

Joan Sentelles, director de operaciones del Barcelona, ha explicado en Cataluña Radio este problema y la solución a tomar desde el club con estos polémicos asientos: «La verdad es que estaba previsto y conocíamos esta problemática antes de remodelar el estadio. La visión del estadio es perfecta sin la U televisiva. Desde la fila 1 hasta arriba del todo. Este problema ya lo teníamos. En el antiguo estadio era en Gol Sud porque la Grada d’Animació estaba en Gol Nord. Ahora el problema es en Gol Nord. Sobre todo en el último partido, teníamos previsión de asientos con muy poca visibilidad o reducida, pero hasta que no estás allí con todo colocado no se puede comprobar al cien por cien cómo va porque hay que colocar la U. Además, hay que hacer espacio para los fotógrafos y cámaras y eso provoca también algo de visibilidad reducida».

«Deberemos tomar soluciones de compromiso, que no serán instantáneas ni rápidas y bloquearemos estos asientos para no venderlos como en el último partido. En cambio, en un partido del femenino, la U televisiva se puede mover y tendremos más asientos con visión total. Es el juego que debemos hacer ahora. ¿Soluciones? Lo que hacen en los estadios ingleses, poner a todos los fotógrafos en fosos delante de la U televisiva, etc. Pero no se hará de forma inmediata. Preferimos ir controlando el aforo de Gol Nord de la primera gradería en las filas de la 1 a la 5. Hay unos 300 o 350 asientos afectados por la visibilidad reducida con la U televisiva de la Champions y son 200 o 150 en Liga porque la podemos poner más atrás, siempre dejando atrás a los fotógrafos», aclaró Joan Sentelles.