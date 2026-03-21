Joan García se entrena con normalidad y Eric García será baja contra el Rayo

Joan García se ha entrenado este sábado con normalidad junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y apunta a titular en el partido que el equipo culé disputará este domingo en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano, mientras que Eric García será baja por una sobrecarga.

Eric García no se ha entrenado este sábado junto a sus compañeros y será baja contra el Rayo Vallecano, mientras que Joan García sí lo ha hecho con normalidad y apunta a ser titular contra el equipo madrileño en el Camp Nou. Hay que recordar que ambos jugadores se tuvieron que retirar con molestias en el partido de la semana pasada de Champions contra el Newcastle.

Eric García sufre una sobrecarga. En el Barcelona aseguran que no sufre ninguna lesión, pero no quieren arriesgar con el defensa. Será baja contra el Rayo después de haberse perdido los últimos tres partidos, en el último solamente aguantó 20 minutos. Joan no pudo terminar tampoco el partido de Champions, tuvo que salir Szczesny en su lugar, pero no tiene ninguna lesión. Fue solamente un susto la sensación que tuvo sobre el césped.

Este sábado, Joan García se ha entrenado con normalidad junto al resto de sus compañeros y apunta a ser de nuevo titular contra el Rayo Vallecano este domingo. Una semana muy especial para él después de conocer el pasado viernes que irá convocado en este parón por primera vez con la selección española absoluta. Un sueño para el guardameta catalán tras la llamada de Luis de la Fuente, que lo conoce bastante bien de categorías inferiores.

El Barcelona buscará ante el Rayo Vallecano otra victoria más en el Camp Nou, un estadio que ha visto todo victorias del equipo culé esta temporada hasta el momento, para marcharse al parón como líder holgado de la Liga. La baja de Eric en el lateral derecho la podría ocupar el canterano Xavi Espart al igual que la semana pasada.