Quién es Wojciech Szczesny: edad, altura, pareja y de dónde es el portero del Barcelona

Wojciech Szczesny es el fichaje del Fútbol Club Barcelona que llegó para sustituir a Ter Stegen, tras la lesión del cancerbero alemán. El portero polaco está curtido en mil batallas y competirá con Iñaki Peña por un puesto que se le ha puesto caro después de sus fallos en la Champions League, tras la oportunidad otorgada por Hansi Flick. Te contamos más sobre el Szczesny, cómo se pronuncia su nombre, su edad, altura, dónde nació y su familia.

Szczesny era el candidato número 1 para sustituir a Ter Stegen en el Barcelona. El conjunto culé ha logrado sacar al portero polaco de 34 años del retiro ante la necesidad de buscar recambio de garantías para el portero alemán, que estará toda la temporada fuera por lesión. Íntimo amigo de Lewandowski, el ex de la Juventus se retiró el pasado verano después de la Eurocopa ante la falta de oportunidades en el club turinés.

Los nombres de Szczesny y Keylor Navas eran los que estaban encima de la mesa de la dirección deportiva del Barcelona. La entidad catalana sólo tenía la posibilidad de fichar a un portero sin contrato antes del 31 de agosto y por ello ha ido a estos dos metas, uno retirado y el ex del Real Madrid, que está sin equipo tras rescindir con el PSG. De esta forma, el Barça ha llamado a la puerta del polaco y este está por la labor de volar rumbo al Olímpico de Montjuic.

La edad de Szczesny y su retirada

Szczesny llega al Barcelona a los 34 años de edad y después de haber anunciado su retirada después de la Eurocopa. El meta no entraba en los planes de Tiago Motta con la Juventus y por ello no renovó su contrato con el equipo italiano. Ante esta situación tomó la decisión de poner fin a su carrera en un sentido comunicado en el que dejó claro que: «Di 18 años de mi vida al juego, todos los días, sin excusas. Hoy, mi cuerpo todavía se siente preparado para los desafíos, pero mi corazón no está ahí. Siento que es hora de dedicar toda mi atención a mi familia. Por eso he decidido retirarme del fútbol profesional», comentó, sobre una decisión que ahora ha volteado.

Altura y peso del portero

Szczesny tiene una altura de 1,95 metros y se tendrá que poner en forma después de haber estado unos meses de parón después de anunciar su retirada. Su peso ideal está en torno a los 85 kilos.

De dónde es y en qué equipos ha jugado

Szczesny nació en Varsovia el 18 de abril de 1990 y pronto comenzó su carrera como portero ya que su padre fue leyenda del Legia de Varsovia y la selección polaca. A los 15 años pasó a formar parte del equipo en el que jugó su padre y, sin haber debutado, hizo las maletas para viajar a Londres y unirse al programa de futbolistas juveniles del Arsenal.

El 22 de septiembre de 2009 jugó su primer partido con el Arsenal en un partido de la Copa de la Liga contra el West Bromwich Albion. Ese mismo año fue decido al Brentford de la Segunda División inglesa y a partir de la temporada 2011-2012 se confirmó como portero titular del Arsenal. Con el equipo gunner disputó un total de 181 partidos hasta el verano de 2015, cuando fue cedido sin opción de compra a la Roma.

Después de dos años en la Roma, la Juventus pagó 12 millones de euros por el portero en julio de 2017. Desde esa fecha y hasta el verano de 2023 fue el portero titular del equipo italiano en el que disputó un total de 252 encuentros. Después de no renovar con el club turinés, el portero polaco decidió poner fin a su carrera con un palmarés excelso: Dos FA Cup, una Community Shield con el Arsenala además de tres Scudettos otras tres copas de Italia y dos Supercopas de Italia con la Juventus. Tmbién fue nombrado mejor portero de la Serie A en 2020 y Guante de Oro de la Premier en 2014.

Marina Luzcenko, la mujer cantante de Szczesny y su hijo

Szczesny está casado desde el pasado año 2016 con la cantante y actriz Marina Luzcenko, con la que tiene un hijo en común. En las redes sociales se puede ver activa a la pareja del nuevo portero del Barcelona.

Cómo se pronuncia el nombre de Wojciech Szczesny

Si ficha por el Barcelona, los periodistas que se encarga de retransmitir los partidos tendrán problemas con la pronunciación del nombre de Wojciech Szczesny. Se debería pronunciar como shchénsni en fonética española.

Cuánto dinero gana

Wojciech Szczesny ha tenido grandes contratos a lo largo de una carrera en la que fue portero titular del Arsenal durante tres temporadas y de la Juventus de Cristiano Ronaldo que lo ganó todo menos la Champions League. Dada su condición de retirado y de sustituto de urgencias, llegará a Barcelona cobrando un cantidad que incluso podría ser menor a un millón neto por temporada.

La polémica de Szczesny fumando

Szczesny ha sido el foco de la polémica en varias ocasiones después de la publicación de varias fotos en la que se le ha podido ver consumiendo tabaco. Este hecho no le ha impedido cuajar una gran trayectoria por clubes, en el Arsenal, la Juventus y ahora en el Barcelona, ni tampoco en la selección de Polonia.