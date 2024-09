Barcelona-Getafe: día 1 sin Ter Stegen

Barcelona y Getafe se dan cita este miércoles en Montjuic a las 21:00 horas de la noche en el que es el día 1 sin Marc-André Ter Stegen. El portero alemán se lesionó de gravedad ante el Villarreal y fue operado al día siguiente. Ahora, el conjunto azulgrana deberá convivir con la que quizás sea su figura más importante dentro del terreno de juego, además de ser el capitán. Hansi Flick ya ha avisado que no rotará y que jugadores como Lamine Yamal estarán de inicio.

En rueda de prensa, Hansi Flick dejó claro que el Barcelona confía en Iñaki Peña, aunque en los próximos días decidirán qué hacer, si fichar o no: «Miraremos las opciones que tenemos. Ahora no tenemos presión, hablaremos con De la Fuente (entrenador de porteros), que ha entrenado durante muchos años a porteros de nivel mundial. Será la primera persona con la que hable. Iremos viendo».

El Barcelona recibe al Getafe en el encuentro de la séptima jornada de Liga y donde buscará seguir imbatido. Los de Hansi Flick llegan a este choque con 18 puntos de 18 posibles, con seis victorias en seis partidos y con la demostración día a día de que, hasta la fecha, son el mejor equipo de la competición. Pero esto no es cómo empieza sino cómo acaba. Y el Real Madrid parece comenzar a carburar y muy pocos partidos parece que va a perder esta temporada.

El entrenador alemán ya dijo en rueda de prensa que no iba a rotar. Ni con Lamine Yamal, que es el jugador que más faltas recibe de toda la Liga. También quizás sea uno de los mejores de la competición. Pero eso no es problema para Hansi Flick, que dijo que su pupilo todavía no necesita tomarse un respiro, pese a haber sido uno de los jugadores con más minutos en sus piernas pese a los 17 años que marcan en su carnet.

Bordalás elogía Flick

«Al Barça también es una delicia verle a jugar. Tiene a jugadores muy jóvenes pero con mucho talento e ilusión. Eso es lo que convierte a este FC Barcelona a un rival doblemente difícil», dijo José Bordalas en rueda de prensa. «Ahora es uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad».

«Sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo rival que está a un nivel muy alto. Creo que, ahora mismo, el Barça es el mejor equipo de Europa en cuanto a resultados. En Champions no, pero en Liga ha ganado todos sus partidos. Tiene talento, energía, pero lo que más me gusta es cómo trabajan y cómo corren sus jugadores. Va a ser un partido de mucha exigencia y dificultad, pero vamos con toda la ilusión del mundo. Estamos mentalizados para hacer un buen partido», añadió el entrenador del Getafe.

Barcelona-Getafe: posibles onces