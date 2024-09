Esto que ha dicho Cristiano Ronaldo sobre Lamine Yamal no le va a gustar nada a Messi

Lamine Yamal es uno de los futbolistas más en forma del mundo en este inicio de temporada (y de los últimos meses) y eso hay pocas personas que lo puedan discutir. El jugador del Barcelona está cuajando un inicio de temporada espectacular y se está llevando los elogios de todo el mundo del fútbol. Entre ellos los de un Cristiano Ronaldo que le ha catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo y un candidato a ganar el próximo Balón de Oro en los próximos años.

Lamine Yamal está en boca de todo el mundo después de ser una de las mayores irrupciones que se han visto en el fútbol en los últimos años. A los 16 años ya impresionó con el Barcelona y con 17 se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Eurocopa con golazo incluido en la semifinal contra Francia. Este torneo marcó un antes y un después en la carrera de un jugador que ni siquiera ha cumplido la mayoría de edad.

Y esta temporada Lamine Yamal está confirmando su gran progresión. En los primeros siete partidos que ha disputado en este inicio de curso ha marcado cuatro goles y ha repartido otras cinco asistencias. El último tanto fue en el encuentro de Champions League ante el Mónaco, en el que, cuando peor estaba el Barcelona, se sacó de la manga una jugada sobresaliente y un disparo de matrícula para hacer el gol del empate. El delantero se salió en El Principado y este domingo en La Cerámica también hizo una asistencia de genio con el exterior en la goleada del Barcelona (1-5) ante el Villarreal.

Las palabras de Cristiano Ronaldo sobre Lamine Yamal

La actuaciones de Lamine Yamal están teniendo un gran impacto en el mundo del fútbol y una de las voces autorizadas para hablar de las estrellas es Cristiano Ronaldo, la leyenda portuguesa que sigue engordando sus estadísticas goleadoras desde Arabia Saudí. En una entrevista concedida a Rio Ferdinand en su canal de Youtube, en la que en las últimas semanas han salido varias declaraciones, el ex del Real Madrid elogió al jugador del Barcelona.

«Veo en él un potencial enorme y un gran talento. Eso sí, necesita suerte porque es muy joven. Espero que no tenga problemas físicos», dijo tras ser cuestionado por el ex futbolista inglés sobre el jugador internacional por la selección española. Incluso respondió «sí» cuando Ferdinand afirmó que a los 17 años no había visto hacer esas cosas ni a Messi ni al propio jugador luso. «Lamine está en un contexto que le ayuda mucho, la selección española es realmente muy buena y creo que él tiene mucho potencial. Pero veamos durante su camino qué va a pasar. Yo creo que lo conseguirá», dijo sobre la evolución que puede tener el joven futbolista en un futuro.

Cuestionando sobre los jugadores que liderarán la próxima generación de futbolistas, Cristiano Ronaldo también metió a Lamine Yamal en la terna de jugadores junto a Mbappé o Bellingham. «Creo que Lamine Yamal será uno de los mejores jugadores de esta nueva generación», afirmó un Cristiano Ronaldo que ya ha dejado bendecido al jugador del Barcelona.

La anécdota de Cruyff sobre Lamine Yamal

Jordi Cruyff, que fue asesor y director deportivo del Barcelona en los últimos años, habló sobre Lamine Yamal en su nuevo papel como comentarista para los partidos de la Champions League en Movistar. El hijo de la leyenda culé habló de los primeros días del joven a las órdenes de Xavi y también confirmó que le ‘escondió’ tras ver sus primeras evoluciones para que nadie ningún gran club se lo llevara.

«Las primeras veces que Lamine Yamal fue a entrenar a los cinco minutos ya nos miró el entrenador, que era Xavi, y dijo ‘esto es especial’. Hasta los veteranos vieron que era algo diferente, muy difícil de encontrar», dijo sobre los primeros días del joven en el primer equipo. «Quería hacerle debutar antes, pero no teníamos al chico con contrato, así que había que asegurar primero que iba a ser nuestro muchos años», desveló.