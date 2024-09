La abuela de Lamine Yamal se va de su barrio: «Si quieren matarme, aquí estoy»

Fátima, la abuela de Lamine Yamal, no puede más. El barrio de Rocafonda, ese que reivindica su nieto cuando celebra sus goles, tiene muchas cosas buenas y al joven le ha marcado de por vida. Sin embargo, la creciente inseguridad es muy preocupante. Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, se vio envuelto en una pelea que finalizó con tres puñaladas que lo llevaron al hospital. Él ya se ha marchado del barrio, pero su madre (la abuela de Yamal) sigue allí, no por mucho tiempo.

Fátima cuenta que le da pena pero que se va a ir del barrio porque los que apuñalaron a su hijo también la amenazaron a ella. La señora tiene el susto metido en el cuerpo desde que su hijo fue apuñalado. «Ahora con esto de Mounir yo no puedo comer. Está cerrado estómago mío de la impresión, del susto», dice a Espejo Público. En cuanto a los conflictos que ocurren en el barrio, la abuela de Yamal asegura que muchos «tienen envidia» por todo lo que está consiguiendo Lamine.

Le da pena, pero Fátima abandonará el barrio próximamente pese a mostrarse firme con respecto a las amenazas que recibe: «Yo voy a Barcelona con mi hijo. Me da pena irme del barrio. El otro día me dijo la gente que pegó a Mounir que me pasaría a mí también. Si quieren matarme, estoy aquí sentada en esta plaza». La abuela de Lamine Yamal lamenta verse casi obligada a marcharse, totalmente en contra de su voluntad. Pero la presión de los que amenazan a su familia es inaguantable.

Lamine Yamal y España

La abuela del jugador del momento también desveló en la entrevista en televisión que su nieto «nació y estudió» en España y que «no es de Marruecos», además de que jugar con la selección de nuestro país era «donde él quería». Su decisión generó mucha polémica, e incluso su padre, Mounir Nasraoui fue amenazado por este motivo en múltiples ocasiones antes de sufrir un apuñalamiento, sobre el que su madre dice que después del mismo no puede «ni comer».

A la pregunta de la decisión de Lamine de jugar con España, su abuela comentó lo siguiente: «Nació aquí, estudió aquí, ese niño no es de Marruecos, ¿me entiendes? Mi hijo (Mounir Nasraoui) no le ha obligado a nada. Ha jugado con Marruecos, ha jugado con Francia, ha jugado con España… donde él quería». «Yo quiero muchísimo a Lamine», zanja.

Y dice más sobre las continuas amenazas a la familia de Lamine Yamal: «El muchacho, cuando viene, lo hace con una capucha porque yo le he visto. Viene con una sudadera y una capucha puesta. Un día le dije yo: ‘Eres tonto, quítate la capucha que eres la alegría del barrio’». «Fueron sus propios paisanos porque iban diciendo que había una traición para Marruecos porque no iba a jugar el niño con ellos», concluyó. En cualquier caso, el futbolista es capaz de abstraerse de todo esto y está cuajando un comienzo de temporada brillante, exhibición tras exhibición a sus 17 años.