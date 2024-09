La abuela del futbolista del momento, Lamine Yamal, desveló en una entrevista en televisión que su nieto «nació y estudió» en España y que «no es de Marruecos», además de que jugar con la selección de nuestro país era «donde él quería». Su decisión generó mucha polémica, e incluso su padre, Mounir Nasraoui fue amenazado por este motivo en múltiples ocasiones antes de sufrir un apuñalamiento, sobre el que su madre dice que después del mismo no puede «ni comer».

A la pregunta de la decisión de Lamine de jugar con España, su abuela comentó lo siguiente: «Nació aquí, estudió aquí, ese niño no es de Marruecos, ¿me entiendes? Mi hijo (Mounir Nasraoui) no le ha obligado a nada. Ha jugado con Marruecos, ha jugado con Francia, ha jugado con España… donde él quería». «Yo quiero muchísimo a Lamine», zanja.

Luego pasó a desvelar su estado anímico después del apuñalamiento a su hijo en un parking del barrio de Rocafonda en Mataró, del cual se han marchado recientemente: «Ahora un poco mejor. Madre mía, ahora con esto de Mounir no puedo ni comer. Tengo cerrado el estómago de la impresión y del susto. No puedo ni comer ni nada».

«Tienen envidia sobre nosotros», dijo de la gente del barrio que les amenazaba. «Yo voy a Barcelona con mi hijo. Me da pena irme del barrio. El otro día me dijo la gente que pegó a Mounir que me pasaría a mí también. Si quieren matarme, estoy aquí sentada en esta plaza», reveló en una conversación con el programa Espejo Público de Antena 3.

Las amenazas a la familia de Lamine Yamal

Más sobre las continuas amenazas a la familia de Lamine Yamal: «El muchacho, cuando viene, lo hace con una capucha porque yo le he visto. Viene con una sudadera y una capucha puesta. Un día le dije yo: ‘Eres tonto, quítate la capucha que eres la alegría del barrio’». «Fueron sus propios paisanos porque iban diciendo que había una traición para Marruecos porque no iba a jugar el niño con ellos», concluyó.

Y es que, en lo futbolístico, Lamine Yamal está destacando por encima del resto de jugadores en este inicio de Liga y de temporada. En cuanto al tema de la sobreexposición por minutos de juego, su entrenador en el Barcelona, Hansi Flick, y Luis de la Fuente, seleccionador de España, comparten la opinión de que a sus 17 años está para disputar el máximo de partidos posible.

Flick le pondrá siempre que esté disponible

Los minutos y sobreexplotación de Lamine Yamal a su corta edad es tema de debate. En el Barcelona no gustó ni un ápice que el joven extremo jugara los 90 minutos ante Serbia en el primer partido tras ser un fijo para Flick, ante Suiza saltó de inicio, pero fue sustituido al descanso. «Está fenomenal, estaba cansado, muy fatigado. Es lo normal», decía De la Fuente tras aquel encuentro, criticado desde la institución culé por exprimirle, algo que no dudan también en hacer en Barça, y algo que entiende a la perfección Flick.

Tras su gran año debut, tras ser fijo con España en la Eurocopa, con escaso descanso, en el Barcelona esperaban que lo que no paró a las órdenes de Flick en el primer tramo de Liga lo hiciera con la selección. Así lo entendía un Barcelona que vio como Lamine Yamal fue titular y lo jugó todo ante Serbia y fue titular y sustituido al descanso ante Suiza, donde saltaron las alarmas, pero donde De la Fuente se apresuró a tranquilizar. Estaba todo en orden, simple cansancio.