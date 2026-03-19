«¡Vamos Rayo! […] Este año yo te quiero ver campeón», que gritaba al unísono Vallecas. Es el sueño de un barrio encarnado en un Rayo Vallecano que, con resbalón incluido, supera al Samsunspor y sigue su camino en la Conference League. Perdieron los madrileños por la mínima en un partido en el que fueron mucho mejores, en el que no encontraron el gol de la tranquilidad y en el que acabaron sufriendo. Pero el viaje a la final de Leipzig sigue en pie y el siguiente paso, el penúltimo antes de llegar al destino añorado, será el AEK de Atenas.

Noche festiva en Vallecas ante la posibilidad de alcanzar los cuartos de final de la competición europea. Una ronda que se tocaba con la yema de los dedos gracias al 1-3 cosechado una semana antes en Turquía. Con el Barcelona en el horizonte y con la salvación en juego, el sueño de todo un barrio parecía pesar más para un Iñigo Pérez que iba con todo ante los otomanos. Apenas un par de cambios en su once tipo y un tridente de lujo formado por Álvaro García, Isi Palazón y De Frutos, a los que acompañaba en la punta de lanza Alemao.

No querían especular los madrileños, arropados por un estadio que no se llenó pero que, si ha demostrado algo, es su amor incondicional por La Franja. El tifo con el que los recibían no podía ser más claro: «Pérdoname por no haberte dejado; por quererte y haberte querido». Y con ese ambiente, era imposible no venirse arriba. Salieron a por todas los vallecanos, tratando de cerrar la eliminatoria en los primeros minutos.

Lo intentó un espectacular De Frutos. Hizo lo que quiso por la derecha, dejando detallazos de la calidad que guarda en sus botas ante una casi segura nueva llamada de la Selección. El segoviano se fue de su par con una espuela hacia el interior y la pegó, desviando a córner el meta del Samsunspor. Volvió a tenerla apenas unos minutos después también sin éxito, antes de que el encuentro entrase en fase REM.

Sin que sucediese nada muy destacable, salvo alguna intentona de Isi, el Rayo se iba al descanso con empate a cero, pero con la situación más que controlada. Sí que apretaría más al inicio de la segunda. Al igual que sucediera al comienzo del choque, salieron enchufados los de Iñigo, ante un entregado fondo que llevaba en volandas a los suyos hacia el gol. Pero, como viene siendo habitual en el conjunto franjirrojo este curso, o fallaba ese último pase o el balón se negaba a entrar.

No sería por oportunidades ante unos turcos que apenas inquietaban a Batalla. Esperaban, eso sí, su momento. Que avanzara el cronómetro y siguiera el 0-0 en el marcador les permitía meterse a la mínima en la eliminatoria otra vez. Aunque el Rayo no estaba muy por la labor de facilitárselo. Cada intentona era desactivada por la zaga antes de convertirse en peligro real… Hasta que Luiz Felipe se resbaló y lo aprovechó Cherif Ndiaye para plantarse ante Batalla y batirle en el primer remate entre palos del Samsunspor.

Se crecieron los de Turquía y no era para menos, pero lejos de venirse abajo, el Rayo también subió. El choque entró en un intercambio de golpes peligroso en el que un gol favorable a los locales sacaba el billete a cuartos pero que en contra mandaba todo a la prórroga. Llegaron las más claras para el Rayo, que no acertaba a rematar entre palos.

Se fueron entonces dos de los puntales del equipo, como son Isi y De Frutos. Entraron Camello, como referencia arriba en busca de un gol que abrochase los cuartos, y Valentín, para poner un poco de orden en la medular. El segundo lo logró, en parte; el primero no, pero tampoco hizo falta. Con más sufrimiento del esperado, el Rayo está en cuartos de final de la Conference. Qué siga el sueño.