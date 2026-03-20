Otra cacicada de Tebas: el Rayo tendrá 63 horas de descanso antes de medirse al Barcelona en el Camp Nou

No es fácil compaginar Liga con competición europea. Mucho menos si se trata de Europa League o Conference, lo que te obliga a tener menos descanso al jugar jueves y domingo o, en el mejor de los casos, el lunes. Pero en la Liga de Tebas siempre se puede rizar el rizo. Sino que se lo digan al Rayo Vallecano, que tras jugar este jueves por la noche ante el Samsunspor jugará en el Camp Nou el domingo a las 14:00 horas contra el Barcelona. Sí, en el primer horario del día y con sólo 63 horas de descanso entre la finalización de un partido y otro.

Abandonaban los jugadores del conjunto franjirrojo las instalaciones del Estadio de Vallecas a eso de la medianoche tras un partido más exigente de lo previsto en Conference. El viernes, sesión de recuperación para los que jugaron; el sábado, a entrenar y, después, a poner rumbo a Barcelona. Sin descanso, casi sin preparación ni tiempo. Lo aceptaba Iñigo Pérez con deportividad, eso sí, tras cerrar la clasificación para los cuartos de final de la competición continental.

Eso de cumplir las 72 horas de descanso entre partido y partido es complicado jugando los jueves y tampoco va con Tebas. Sin embargo, hay casos como son los de Celta y Betis esta semana, en los que prácticamente se cumple. Los primeros vienen de jugar en turno de las 18:45 en Europa League y jugarán en su estadio a las 16:15 horas del domingo. Los verdiblancos lo harán a las 18:30 horas, cuatro horas después que los vallecanos. De hecho, los de Iñigo Pérez vienen de jugar el pasado lunes, lo que demuestra que, si la Liga quiere, puede mirar por el bien de los clubes y, sobre todo, de los jugadores.

Pero en este caso, disponiendo además de un horario a las 21:00 horas donde se podría colocar ese Barcelona–Rayo para dar unas horas extras de recuperación a los madrileños, se opta por recortar ese descanso al máximo, con viaje incluido a la Ciudad Condal. Como de costumbre, en esta competición prima más la audiencia que se pueda rascar de fuera que el propio futbolista.

De hecho, Javier Tebas no dudó en reconocerlo abiertamente hace unos días, tratando además de dar lecciones de cómo gestionar un vestuario a los entrenadores y a los directivos sobre cómo confeccionarlas. «Hay que saber llevar a las plantillas. Queremos que estén jugando siempre los mismos, pero para eso yo prefiero 27 en la plantilla que descansar 72 horas porque eso nos haría un perjuicio con los derechos audiovisuales», señalaba el presidente de la patronal.

El Rayo llega a Barcelona con el partido «preparado»

Tras el partido ante el Samsunspor, Iñigo Pérez se pronunciaba respecto al poco descanso, al ser preguntado sobre cómo se gestiona y se prepara un partido con tan poco margen. Reconocía que durante la semana ha ido trabajando, además de en la eliminatoria de Conference, en cómo intentar dar la sorpresa en el Camp Nou: «Sobre el tiempo entre partido y partido siempre he dicho que es aceptación y preparación. La preparación está concluida para ese partido, no podemos esperar a que termine el partido de hoy para prepararlo porque no hay tiempo».

También destacaba que, al tratarse del Barça, conocen ya cómo se desempeñan, lo que facilita el trabajo a la hora de preparar el partido. «Tienen tantas cosas buenas que el análisis sale solo», explicaba, reconociendo después que «lo malo es que hay que contrarrestarlos».