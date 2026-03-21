Flick sobre el derbi madrileño: «No sé si veré el partido, no está en nuestras manos»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del partido de la jornada 29 de Liga que este domingo desde las 14:00 horas jugará el Barcelona contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Un partido en el que el entrenador alemán no podrá contar con Eric García, pero en el que recupera a Joan García tras el susto dado contra el Newcastle.

«Normalmente tienen el mismo estilo en casa y fuera, son muy experimentados y esto esperamos mañana», comenzó señalando Hansi Flick en sala de prensa sobre el Rayo Vallecano.

Sobre Joan García: «Mañana puede jugar y estoy muy contento por él porque lo hayan convocado con la selección».

Sobre Eric García: «Mañana estará en el banquillo y veremos. Es posible que no juegue, pero estará en el banquillo».

Más sobre Eric y la selección española: «Quizá no esté listo para jugar por la sobrecarga. Ha jugado de forma fantástica. Debe seguir al mismo nivel y veremos en verano. Es la decisión del seleccionador y no la mía».

«Aquí entrenaremos, pero también daremos descanso. Los lesionados entrenarán. Haremos el trabajo habitual. No pienso en lo que pueda pasar. Es positivo estar con sus selecciones, hay un Mundial en el que todos quieren estar. Es bueno desconectar de la rutina para volver con más energía», explicó sobre el próximo parón de selecciones.

«Tuvo algunos problemas en los últimos días y lo cuidábamos. Ahora está otra vez al cien por cien», dijo Hansi Flick sobre el estado físico de Marcus Rashford.

«Esas palabras son parte del pasado (el ego mata el éxito). Cuando vemos los partidos, el rendimiento ha sido bueno. Hemos hablado del Newcastle, es el nivel fantástico que quiero del equipo. Estamos así cuando estamos activos y con intensidad. Entonces es cuando todo el mundo disfruta con el fútbol. Es importante mantener este nivel en el último tramo de la temporada. Que disfruten más jugando con sus compañeros y lo pude ver el miércoles. Me gustó mucho», aclaró el entrenador del Barcelona.

Sobre Ferran y Lewandowski: «Lo importante es tener la dinámica, estar activo y eso lo vi el miércoles, Ferran se ha entrenado muy bien, está a otro nivel, con confianza, se esfuerza mucho para volver al máximo nivel y es lo que esperamos de él».

«Es un muy buen ejemplo que con actitud y mucho esfuerzo lo que se puede conseguir. Ya lo había dicho. Gerard era un jugador que analizamos porque necesitábamos un lateral izquierdo. Hablé con Bojan y Deco de los jugadores del filial. Mi personal analizó a todos los jugadores del Barça Atlètic y los partidos del play-off de ascenso. Me dio muy buena impresión. En el campo fue muy bueno ver cómo jugaba y disfrutaba con la pelota. Gerard ha mejorado, no quiero decir demasiado, pero es fantástico. Con la mentalidad y actitud necesaria, todo es posible», señaló Hansi Flick sobre la figura de Gerard Martín.

«No estoy seguro de si veré el partido. Lo primero es que nosotros ganemos al Rayo. No será un partido fácil. En nuestra afición y ante nuestra afición es importante ganar. El derbi no está en nuestras manos y veremos lo que puede pasar», concluyó el entrenador del Barça sobre el derbi madrileño.