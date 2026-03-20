Así es Marc Bernal: edad, cuánto mide y qué grave lesión tuvo

Marc Bernal anotó hace unos días un gol en la victoria del Barcelona ante el Newcastle y este viernes ha recibido por primera vez la llamada de la selección sub-21 para liderar al equipo de David Gordo para los partidos clasificatorios para el europeo contra Chipre y Kosovo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Marc Bernal.

Marc Bernal está volviendo a sentirse futbolista después de la dramática lesión de rodilla que tuvo en los primeros compases de la pasada temporada en Vallecas. Más de un año después, el centrocampista de 18 años se ha vuelto a hacer un hueco en el centro del campo de Hansi Flick. Es más, en las últimas semanas se ha erigido como uno de los goleadores del equipo tras anotar dos tantos en Liga, dos en Copa del Rey en el partido de vuelta de semifinales ante el Atlético y otro tanto en Champions League, el segundo en la goleada ante el Newcastle.

«De pequeño venía de aficionado al Camp Nou y disfrutarlo ahora desde dentro con la afición es como vivir un sueño. ¿Mis goles? No lo podía ni imaginar», dijo hace unos días a pie de campo después de ser uno de los mejores jugadores en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el cuadro inglés. Además, después de sus últimas titularidades con el Barcelona en Liga, Champions y Copa del Rey, Marc Bernal ha recibido por primera vez la llamada de David Gordo para representar a la sub-21. El centrocampista liderará a la selección en los duelos clasificatorios para el europeo contra Chipre y Kosovo.

¿Cuántos años tiene Marc Bernal?

Marc Bernal nació en Berga (Barcelona) el 26 de mayo de 2007 y tiene 18 años. A pesar de su juventud, es un futbolista que se caracteriza por su despliegue físico con un imponente 1,93 metros de altura.

¿Hasta cuándo ha renovado Marc Bernal?

Marc Bernal renovó el pasado 29 de septiembre de 2025 su contrato con el Barcelona hasta el próximo año 2029. El club culé quiso tener un gesto con el joven jugador después de lesionarse de gravedad días atrás y amplió su vínculo cuatro años más y, además, se le dio la vitola de jugador de primer equipo. «Es el día más especial y feliz de mi vida. Si me lo dices hace dos años, no me lo creo. Desde bien pequeño, todos los niños sueñan con esto. He hecho realidad mi sueño», dijo el jugador tras firmar su nuevo contrato.

¿Dónde ha jugado Marc Bernal?

Juega en el Barcelona desde que en 2014 se unió a la categoría prebenjamín. Después pasó por todos los equipos de La Masía hasta hacer su debut con el primer equipo hasta que el pasado 17 de agosto de 2004 hizo su debut oficial, a los 17 años, con el cuadro de Hansi Flick.

La grave lesión de rodilla de Marc Bernal

Marc Bernal se lesionó de gravedad en la rodilla el pasado 27 de agosto de 2024 en el duelo correspondiente a la tercera jornada de Liga que se disputó en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Después de debutar como titular y jugar 83 minutos ante el Athletic Club en San Mamés, la rodilla del joven centrocampista cedió en el estadio madrileño.

El catalán sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afectación al menisco externo que le tuvo de baja más de un año hasta su regreso al césped el 14 de septiembre contra el Valencia. Después de varios meses intentando tener el alta competitiva, ahora parece que está en el estado físico óptimo para cumplir su condición de promesa.