El Barcelona ha anunciado la renovación de Marc Bernal hasta 2029. El mediocentro ha regresado hace apenas unas semanas de su larga lesión, que le ha mantenido un año de baja, y lo ha celebrado de la mejor forma posible: con una ampliación y mejora de su contrato. El futbolista ha firmado el acuerdo este lunes en las oficinas del club, algo que estaba pactado desde poco después de romperse el cruzado, cuando le adecuaron el contrato, puesto que era juvenil, hasta junio de 2026, ampliable tres años más.

Este lunes, el club, por fin, ha anunciado la renovación definitiva de Bernal, que además ha formalizado el acuerdo estampando su firma. «El FC Barcelona y el jugador Marc Bernal han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, hasta junio de 2029. Una rúbrica que se ha llevado a cabo este lunes por la mañana en las oficinas del Club, junto al presidente Joan Laporta, el vicepresidente primero Rafael Yuste y el director del Área de Fútbol Deco», señala el club.

El jugador regresó a los terrenos de juego en la goleada al Valencia, el pasado 14 de septiembre. Lo hacía más de un año después de romperse el cruzado. Sorprendió en el verano de 2024, convirtiéndose en un fijo para Flick cuando apenas tenía 17 años, pero en la jornada 3 de la pasada Liga sufrió una grave lesión en Vallecas. Además del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, tenía daños en el menisco externo, lo que prolongó aún más el proceso de recuperación.

Más de un año después, reapareció con el primer equipo, jugando ante el Valencia en el partido que se celebró en el Johan Cruyff y dando una asistencia en el sexto gol de los azulgranas. Apenas dos semanas después de su regreso, se ha formalizado su renovación con el Barcelona. Firma hasta junio de 2029, ampliando en tres años el acuerdo anterior.

El pasado año, al ser todavía menor de edad, el club tuvo que hacer una adecuación de su contrato y, ahora, ya con la mayoría de edad cumplida, pasa a ser una renovación a todos los efectos. Pasa a ser miembro de pleno derecho de la primera plantilla y se le establece una cláusula antijeques de 500 millones de euros.