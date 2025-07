El resurgir de Marc Bernal en el Barça tras once meses en el dique seco

El Barça está a pocos días de arrancar la pretemporada, concretamente el próximo domingo 13 de julio, cuando están citados gran parte de los jugadores de la plantilla de Hansi Flick. Pese a los días de descanso que viven algunos de sus futbolistas, hay otros pocos que llevan ya días entrenando para llegar en perfectas condiciones al día uno de la nueva temporada, como el caso de Marc Bernal, que tras casi un año en el dique seco será uno más en el Barça de Flick.

Marc Bernal, a sus 17 años –ahora 18–, sufrió una grave lesión de rodilla el pasado 27 de agosto, durante un encuentro frente al Rayo Vallecano. Desde entonces han pasado más de diez meses en los que el jugador ha trabajado meticulosamente en su recuperación, siguiendo un plan diseñado por el cuerpo médico del club que recuerda mucho al aplicado con Gavi, otro futbolista que tuvo que frenar en seco cuando mejor estaba.

Han sido muchos los casos en el Barça de grandes lesiones en su plantilla, sobre todo entre chicos jóvenes. Recordemos el caso de Ansu Fati una lesión que se convirtió en tortura y que nunca permitió recuperar la mejor versión al delantero. También estuvo Pedri, no lesionado de gravedad pero con más problemas de la cuenta. Gavi fue el siguiente, larga duración y en su retorno, pese al empeño, no deja ver al mismo mediocentro que se ‘marchó’.

Por todo esto, por todos los reflejos del pasado, el Barça ha querido tomar absoluta precaución con Marc Bernal, una de las grandes caras del inicio de la pasada temporada, titular en los primeros compases con Hansi Flick hasta que se lesionó. La prioridad del club ha sido, en todo momento, evitar una recaída.

Por todo esto, Marc Bernal ha comenzado a realizar ejercicios con balón, sesiones físicas y trabajo específico, aunque todo ello aún de forma individualizada en los últimos días. El cuerpo técnico, con Hansi Flick al frente, ha transmitido confianza y paciencia al joven futbolista, reforzando la idea de que su regreso se producirá de manera gradual, sin precipitaciones. Si la evolución continúa según lo previsto, Bernal podría recibir el alta médica a mediados de agosto, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada.

Bernal jugó el curso pasado tres partidos de Liga, las tres primeras jornadas, todas como titular, como pivote defensivo del Barça. Sumó 244 minutos y dejó muy buenas sensaciones a todos, ilusionando al barcelonismo. Más allá de su capacidad técnica y su inteligencia táctica, Marc Bernal destaca por su imponente físico. Durante los meses de inactividad, el futbolista ha experimentado un desarrollo físico notable y ya se aproxima al 1,93 metros de estatura, un atributo nada habitual en los mediocentros tradicionales del Barça.

«Volver a tocar el balón fue uno de los mejores días de mi vida», reconoce Bernal, que estos días concedió entrevistas en medios como La Vanguardia con motivo de sus campus, donde ha apuntado la dureza de la recuperación y que estuvo viviendo el primer mes tras su lesión en un hotel. Sobre Flick y su apoyo, concluye: «Flick me dice que esté tranquilo. Es un entrenador muy cercano. Cuando me lesioné, me recordó que soy muy joven y que tengo toda la carrera por delante».