En el caso de Puente lo de aferrarse al cargo es literal

Que al ministro de Transportes, Óscar Puente, le va eso de adornar el currículum lo demuestra el hecho de que presume de un máster en la Fundación Jaime Vera que no es máster ni es nada, ni por valor académico -obviamente- ni por capacidad de sacrificio (es de esos cursos que se despachan pronto y tienen más largo el nombre que el temario). Él se justifica diciendo que si al curso lo llamaban «máster» no ha mentido, un argumento ciertamente endeble pero que le ha servido para defenderse. En lo que no tiene defensa es que a día de hoy siga presumiendo de ser «vicepresidente primero» de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI), un foro de intercambio entre responsables municipales de distintos países de América Latina y España.

Ese cargo lo ostenta en la actualidad Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid (PP). De hecho, se trata de un puesto ligado a esa Alcaldía, que Puente perdió en las elecciones municipales de 2023. Puente debe entender que, en su caso, el cargo es vitalicio, porque en su currículum incluye un nítido «Vicepresidente primero de la OICI (Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal)», sin informar del período concreto en que ocupó ese cargo, como sí hace en otros puestos.

La OICI es una organización de la que forman parte dirigentes políticos de España e Iberoamérica y que tiene su sede oficial en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este organismo se creó en La Habana, en 1938, y tiene una visibilidad más bien reducida. Entre sus objetivos está «contribuir al desarrollo, fortalecimiento y autonomía de los municipios» o «defender la democracia de la esfera local», además de «promover el entendimiento, cooperación y buena vecindad entre gobiernos municipales».

No se trata de acusar en este caso a Puente de mentir, sino de no ser riguroso. Se arreglaría fácilmente poniendo un «ex» delante del cargo, pero se conoce que su plena dedicación a las redes sociales le impide llevar a cabo un trabajo tan arduo.