El independentismo arenga a Marc Bernal para que no juegue con España y él responde con risas

Marc Bernal no faltó a la Patum de Berga, una celebración muy tradicional de las fiestas del Corpus Christi que se realizan en la localidad natal del futbolista del Barça, Berga. Estas fiestas tienen más de 600 años de tradición y el jugador azulgrana no quiso perdérselas. Los independentistas empezaron a corear su nombre y a pedirle que no fuera con la selección española.

Cabe recordar que el jugador continúa recuperándose de su ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo. Pero su buen rendimiento en el Barça antes de la lesión hizo que su nombre sonara para la selección española. Iba a ir seguro con la sub-21 y De la Fuente le tenía echado el ojo para la absoluta.

«Marc, no vayas a la selección», le decían. Mientras el independentismo insultaba a España, Marc Bernal, que estaba en uno de los balcones, respondió primero riéndose y luego aplaudiendo y saludando a aquellos independentistas que le pedían que no juegue con la selección española. Tras ver la reacción del jugador, los aficionados aplaudieron y continuaron con los cánticos.

Marc Bernal al balcó de la @lapatum. Crits de “Marc no vagis a la selecció”. Ell gravant, i fent gestos d’aprovació. @EsportsRAC1 @elmonarac1 pic.twitter.com/T55bCAZgrR — Cesc Giró (@cescgiro) June 20, 2025

Berga es una localidad con un sentimiento bastante independentista, como se puede apreciar por las esteladas que aparecen en el vídeo publicado por RAC1. De ahí viene la petición al crack del Barça de que no vaya con la selección española de fútbol. Por el momento, Marc Bernal continúa con su recuperación para poder incorporarse a la pretemporada con normalidad. En el vídeo también se pueden apreciar gritos de «¡Puta España!».