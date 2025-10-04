El Barcelona torea a la Federación: convoca a Marc Bernal contra el Sevilla y le borra de España

Se confirma el choteo del Barcelona con la Federación Española y con el fútbol español. Y es que, tras mandar tarde un informe médico en el que se comunicaba que Marc Bernal no estaba físicamente en condiciones para acudir a la llamada de la selección española sub-21 después de haber jugado contra el PSG el pasado miércoles, en el partido de la segunda jornada de la fase liga de la Champions, el conjunto azulgrana no ha dudado en convocar para el duelo contra el Sevilla de este domingo al mediocentro, supuestamente lesionado.

Por lo tanto, la Federación Española de Fútbol no dudó en desconvocar al jugador del Barcelona, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a un club que no ha actuado con la misma buena fe que la Federación.

«Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal», se puede leer en el comunicado de la Federación.

Con esta decisión, se puede interpretar que el Barcelona no solo se ríe de la Federación Española, que sí ha actuado de buena fe, sino que podría estar saltándose la actual Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, en la que se recoge en su artículo 23.2.c que «es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente».

Además, en el artículo 104.1.c se define como una infracción muy grave «la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas».

El informe médico enviado por el Barcelona a la Federación Española de Fútbol eximiría al conjunto azulgrana de incumplir ninguna ley, aunque, tras ver cómo sí ha sido citado por Flick para el duelo contra el Sevilla, parece evidente que la burla y la falta de respeto son máximas. A la RFEF solo le queda obligar al jugador a acudir a Las Rozas para ser examinado por sus galenos, pero, tras ser desconvocado, esto no sucederá.