El Barcelona se ríe de Tebas: no tiene camiseta para la jornada retro pero sí saca una de Ronaldinho

El Barcelona se ha reído de la Liga de Tebas. El conjunto catalán no participa en la jornada de camisetas retro que ha organizado la Liga, argumentando que no le daba tiempo para hacer una, y a la vez saca una camiseta de Ronaldinho… ¡que también es retro!

En la previa del partido de Liga de este domingo ante el Rayo Vallecano, los jugadores del Barcelona saltaron al terreno de juego con una camiseta retro con el nombre de Ronaldinho. Es un movimiento comercial de los azulgranas, ya que ponen a la venta -con Nike, la marca que les viste- esa camiseta que data de los años 2000, cuando el brasileño vistió la elástica azulgrana.

«Una camiseta icónica, un legado único», anuncia el Barcelona, que ya vende esta camiseta retro de la temporada 2005/06 por 129,99 euros. El club quiere homenajear así a Ronaldinho en el 20º aniversario de aquella temporada, que dicen que fue «legendaria». Es «un homenaje a su magia» con «una camiseta inolvidable». La camiseta es de manga larga, tiene la misma tipografía que entonces y el característico logo de TV3 en una de sus mangas.

Se da la circunstancia de que el Barcelona saca esta camiseta retro justo cuando la Liga se ha inventado una jornada de camisetas retro… en la que no participará el Barça. La Liga de Tebas ha organizado esa jornada, que será la que se juegue del 10 al 13 de abril, en la que 38 de 42 clubes que componen la Liga (Primera y Segunda División) vestirán camisetas retro (aunque algunas tienen poco de antiguas, ya que son recientes).

Sin embargo, el Barcelona no participa en esa iniciativa de la Liga. No está -como tampoco Real Madrid, Getafe y Rayo- porque, según explican, no han llegado a tiempo. A Nike no le habría dado tiempo a producir esas camisetas con un diseño nuevo. Eso sí, a la misma marca deportiva sí le ha dado tiempo a hacer esta camiseta en homenaje a Ronaldinho.

Así, el mismo Barça que no participará en la jornada retro organizada por la Liga de Tebas ¡saca una camiseta retro! Eso sí, esta elástica en homenaje a Ronaldinho no la usan los futbolistas para medirse al Rayo, es simplemente comercial, sacada a la venta en sus tiendas oficiales y online. Pero es curioso que justo cuando no están en la jornada retro, saquen una camiseta retro para otra ocasión.

Si bien las relaciones entre el Barcelona y la Liga son ahora muy buenas, con Laporta y Tebas lanzándose elogios y protegiéndose el uno al otro, la realidad es que el Barça ha sacado una camiseta retro en homenaje a Ronaldinho. A la vez, no participa en la iniciativa de la Liga.