Tebas vuelve a perjudicar a sus clubes: la Liga se niega a adelantar el Valencia–Celta por la Europa League

La Liga vuelve a perjudicar a sus clubes. Es muy complicado encontrar una competición en el mundo en la que se vaya en contra de los intereses de los equipos, salvo que hablemos del campeonato que dirige Javier Tebas. Aquí da igual. Rara es la vez en la que se hacen favores a los equipos que juegan en Europa. Le pasó al Rayo con el poco descanso entre la Conference y el partido ante el Barcelona en el Camp Nou y, en la siguiente ocasión, le pasará al Celta de Vigo. La Liga se ha negado a adelantarles su partido de la próxima jornada y que tengan mayor descanso para preparar los cuartos de final de la Europa League, pese a que lo han pedido.

«Hemos solicitado por activa y por pasiva el cambio, no nos lo han concedido. Entiendo que tendrán sus motivos. Mi opinión al respecto prefiero darla cuando pase el partido del Alavés. Hoy es el día de hablar del Alavés. Eso nos queda lejos», ha señalado Claudio Giráldez. Confirmaba, de esta forma, que desde la patronal habían negado el cambio de horario al Celta antes de viajar a Friburgo para jugar la ida de los cuartos.

En la jornada 30, tras el parón internacional, el conjunto vigués se medirá al Valencia en Mestalla. Lo harán el domingo 5 de abril, a las 16:15 horas. Pero los gallegos habían solicitado el cambio al sábado, puesto que viajarán después a Alemania para medirse al Friburgo el jueves 9. De esa manera, ganarían un día de descanso y podrían preparar mejor el choque de cuartos de final de la Europa League.

Pero la Liga ha dado su negativa. Mientras que sí que han movido al sábado el partido del Betis contra el Espanyol, puesto que la UEFA les ha cambiado el duelo contra el Braga al miércoles, y mientras que el Rayo jugará el viernes, el otro equipo español que juega competición continental, más allá de la Champions, no podrá disfrutar de unos días extras para poder preparar el duelo ante el equipo de la Bundesliga.

El sábado 4 de abril será el día en el que jueguen tanto Real Madrid como Atlético y Barcelona –que se enfrentan entre ellos– antes de la ida de cuartos de la Champions League, que se celebrará el martes y miércoles siguiente. También un Betis que jugará el miércoles en la segunda competición europea. Pero el otro representante español en la Europa League se ve obligado a jugar el domingo.

Hay un partido que se celebrará el sábado a las 14:00 horas en el que participan dos equipos que no participan en competición continental. Se trata del Real Sociedad–Levante. La Liga perfectamente podía haberlo movido en el calendario al domingo y meter en esa franja horaria el Valencia–Celta, pero nuevamente vuelven a primar los temas relativos a los derechos de televisión por encima de favorecer el rendimiento deportivo de los clubes.