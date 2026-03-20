La jornada retro cutre de la Liga de Tebas con camisetas de hace tres temporadas
Así son las camisetas de la jornada retro que ha ideado la Liga de Javier Tebas para la que han participado casi todos los clubes de élite
La Liga se pasa a la cultura retro… o al menos lo intenta. La patronal ha diseñado una jornada especial, la del 10 al 13 de abril, que se disputará bajo el pseudónimo de Jornada Retro de la Liga. En la misma, 38 de los 42 clubes que componen la Primera y Segunda División del fútbol español usarán nuevas camisetas retro para disputar dicha jornada, con conceptos e ideas que ahondan en su propia historia. Aunque hay algunas grandes ideas detrás de diversos clubes, el fiasco de otros es tal que usarán la misma de hace dos o tres temporadas atrás.
Getafe, Real Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona no participarán en esta ocasión, aunque no todos por el mismo motivo. Los blancos no han querido participar mientras que Getafe y Rayo Vallecano no han contado con el tiempo suficiente para su producción. El tema del Barça es similar, tampoco llega a tiempo y sí se unirá la próxima temporada, en esta usará una de las presentadas hace un par de años por el 125 aniversario.
Presentando nuestra camiseta para #LALIGARETRO en #LALIGAFashionNight 🚶🏻✨ pic.twitter.com/QzKwI9tAR2
— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 19, 2026
Ha sido este pasado jueves, en el Madrid Fashion Week, cuando los clubes de la Liga han presentado los diseños y camisetas retro que usarán durante la jornada 31 de Liga y la 35 de Segunda División. Hay diseños más especiales que otros, unos cargados de simbolismo, otros simples y minimalistas. Todos intentan contar una historia, un momento, una temporada o algún partido icónico a lo largo de su trayectoria.
Al Cabanyal, davant la mar 🌊#LALIGARETRO #42LEGADOSLALIGA pic.twitter.com/aIcKtPiUhh
— Levante UD (@LevanteUD) March 19, 2026
Hay equipos que han mantenido sus colores habituales, otros que han tirado de historia para recuperar algún color ya olvidado, otros que no se han ido muy lejos para esta jornada retro y otros clubes que, directamente, no entendieron de qué iba esta jornada ideada por la Liga y que tiene, como único objetivo, abrir otro modelo de negocio con el textil de los clubes.
💙 Elegancia con historia de la mano de @sidlowe y su hijo Charlie Mateo
🛡️ Nuestra camiseta retro, protagonista en #LALIGAFashionNight, une pasado y presente con orgullo
🏟️ El equipo la utilizará en su partido ante el @RCCelta en Balaídos
📲 https://t.co/5vLApjHVkV… pic.twitter.com/C1KlUyvAlj
— Real Oviedo (@RealOviedo) March 19, 2026
La del Athletic es muy minimalista y la del Atlético de Madrid es una ya usada hace dos temporadas. El Celta jugará de rojo y blanco mientras que la del Elche no refleja apenas detalles ‘retro’. El Espanyol sí rompe con una camiseta amarilla de sus orígenes, la cuál usará en el derbi catalán en dicha jornada. La de Betis o Girona se parece mucho a otras de temporadas atrás.
ᴇᴅɪᴄɪóɴ ʟɪᴍɪᴛᴀᴅᴀ 👕🔥#jornadaretro pic.twitter.com/mBffTJRXDG
— Valencia CF (@valenciacf) March 19, 2026
El Levante sí jugará de blanco y negro, en recuerdo a su fundación, mientras que el Mallorca tira de la estética Nike Total 90 de hace varias décadas.La de Osasuna es muy minimalista y la del Oviedo tiene detalles de su 91 aniversario, así como Real Sociedad y Sevilla usan modelos e iconos de otra época para rediseñar su concepto retro. Valencia y Villarreal rompen con diseños distintivos, de épocas pasadas.
Temas:
- La Liga