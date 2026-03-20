Agenda de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 hoy, 20 marzo: diseñadores, horario y qué desfiles hay

La Mercedes -Benz Fashion Week Madrid 2026 encara hoy su cuarto día y, ahora sí, la pasarela se traslada al escenario más esperado: IFEMA Madrid. De este modo, y después de varias jornadas repartidas por distintos espacios de la capital, el calendario entra de lleno en el recinto ferial, donde se concentran algunos de los nombres más potentes de esta edición.

La Sala Mercedes-Benz acoge este viernes 20 de marzo una de las jornadas más intensas de toda la semana. Ocho desfiles consecutivos, desde primera hora de la mañana hasta la noche, con firmas consolidadas, diseñadores históricos y propuestas que mezclan tradición, innovación y espectáculo. Coosy x Miguel Palacio, Simorra, Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Erroz, Custo Barcelona, Malne y Maison Mesa conforman un cartel que promete convertirse en uno de los días grandes de la Fashion Week madrileña. A continuación, repasamos quién desfila hoy y cuáles son los horarios.

Diseñadores que desfilan hoy en la MBFW

La jornada del 20 de marzo en IFEMA Madrid arranca con una de las colaboraciones más comentadas de la edición: Coosy x Miguel Palacio. La firma gallega fundada por Virginia Pozo une fuerzas con el diseñador Miguel Palacio en una colección que nace desde el respeto por la artesanía y por los tiempos pausados de la moda. La propuesta apuesta por una elegancia atemporal construida desde la materia prima: algodones estructurados, jacquards desarrollados específicamente para la colección y tejidos fluidos que dialogan con la luz. Son 60 looks que celebran el oficio, la identidad y el origen, alejándose del ruido de las tendencias rápidas.

Después será el turno de Simorra, que presenta «TEXERE». La marca centra su discurso en el tejido entendido como lenguaje. La colección parte de la idea de que antes de la palabra escrita ya existía el hilo como forma de narración. Bordes escritos, códigos binarios textiles y una reflexión sobre el legado y la transmisión generacional construyen una propuesta donde el textil no sólo viste, sino que comunica.

La tercera en desfilar será Agatha Ruiz de la Prada, uno de los nombres imprescindibles del calendario español. Fiel a su universo creativo, la diseñadora revisita sus iconos clásicos, corazones, estrellas y figuras geométricas, incorporando nuevas herramientas como la inteligencia artificial para reinterpretarlos desde una mirada actual. La colección mantiene su explosión cromática y su optimismo característico, apoyándose en tejidos naturales como pana, lana o tafetán para reforzar siluetas voluminosas y reconocibles.

Hannibal Laguna presentará «BLACKNOIR», una colección que gira en torno al negro como eje absoluto. Inspirada en la investigación artística de Pierre Soulages, la propuesta explora la profundidad del negro como fuente de luz. Volúmenes escultóricos, cinturas marcadas y una silueta reloj de arena reinterpretada para el presente definen una línea que combina terciopelos de seda, organzas plisadas y bordados que juegan con el contraste entre mate y brillo. La colección, confeccionada íntegramente en los talleres de la firma en España, reivindica el valor del savoir-faire artesanal tras casi cuatro décadas de trayectoria.

Por la tarde llegará Erroz con «The Residence», su colección anual 2026. Pablo Erroz plantea un universo inspirado en la residencia del artista como espacio de creación y encuentro interdisciplinar. La propuesta incluye 30 conjuntos mixtos construidos desde la sostenibilidad, con una paleta que parte de tonos naturales y evoluciona hacia verdes y acentos rosados. Sedas, linos, lanas frescas y tejidos artesanales conviven con colaboraciones que amplían el concepto de moda hacia el interiorismo y el diseño de producto.

Custo Barcelona tomará el relevo con «WE OWN THE LIGHT», una colección que reivindica la luz como símbolo de energía e identidad. Fiel a su ADN, la marca explora contrastes cromáticos, transparencias y texturas experimentales. Minivestidos con tul plumeti, patchworks en tonos ocres y dorados y juegos entre opacidad y brillo construyen una narrativa visual intensa. La propuesta combina sensualidad arquitectónica y actitud, consolidando el estilo reconocible que la firma lleva defendiendo desde los años 90 en las pasarelas internacionales.

La séptima firma del día será Malne La Maison, pionera del slow fashion en España. Sus fundadores, Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, presentan una colección que celebra la silueta clásica de la casa tras diez años de trayectoria. Mikados, lana de cachemir y terciopelos estructuran prendas confeccionadas artesanalmente en su taller de Madrid. Las hombreras tipo pagoda y los pantalones palazzo vuelven a aparecer como seña de identidad en una propuesta que reivindica la moda como juego, personalidad y compromiso con la sostenibilidad.

El cierre de la jornada llegará con Maison Mesa y su colección «No soy un ángel». Inspirada en la figura de Mae West, la propuesta explora la independencia, la provocación y la libertad como actitud vital. La colección mezcla tradición y transgresión con trajes de raya diplomática, prendas de punto, terciopelos y transparencias sutiles que evocan el Hollywood de los años 30 desde una mirada contemporánea.

Horario de los desfiles de hoy

Todos los desfiles de este viernes 20 de marzo se celebran en la Sala Mercedes-Benz de IFEMA Madrid, y estos son los horarios:

10:30 – Coosy x Miguel Palacio

12:00 – Simorra

13:30 – Agatha Ruiz de la Prada

15:00 – Hannibal Laguna

16:30 – Erroz

18:00 – Custo Barcelona

19:00 – Malne

20:30 – Maison Mesa

Un día completo en IFEMA Madrid que confirma que la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026 entra en su tramo más esperado, con grandes nombres, propuestas muy distintas entre sí y una agenda que no da tregua desde la mañana hasta la noche. Y tras este día, tan sólo quedarán otros dos días de la MBFW antes de dar por finalizada su edición 2026.