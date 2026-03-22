Joan García tras corresponder a la llamada de De la Fuente: «Muchas ganas e ilusión»

Joan García correspondió a la llamada de Luis de la Fuente con un partidazo frente al Rayo Vallecano en el que fue el mejor jugador del Barcelona, al que salvó en múltiples ocasiones con sus paradas. Tras su gran actuación, el portero del Barça fue preguntado por la convocatoria con España y expresó su sentimiento de alegría al tener su primera oportunidad con la selección.

«Muy contento por mi primera llamada con la selección absoluta. Con muchas ganas e ilusión también por estar ahí con los compañeros», dijo Joan García, que peleará por un puesto en la portería con Unai Simón, el titular de De la Fuente, David Raya y Álex Remiro. El ex del Espanyol también tranquilizó a la afición culé tras dar un susto en la primera parte: «Tenía un poco de sobrecarga, pero nada serio».

Así analizó Joan García la victoria por la mínima del Barcelona este domingo en el Camp Nou: «Teníamos claro que era importante conseguir esta victoria antes del parón, sufriendo más de lo que nos hubiera gustado». El fin de semana para él es inmejorable, ya que hace tan sólo dos días fue convocado con España y ahora justifica su presencia en la lista con una actuación sobresaliente y salvadora para su equipo en Liga.

«Es un gran equipo con un gran entrenador que prepara muy bien los partidos. No hemos estado al nivel que teníamos con balón. No ha sido nuestro mejor partido, pero lo importante es que hemos ganado», alabó sobre el Rayo y su entrenador, Iñigo Pérez.

Joan García, la selección y el derbi

Joan García fue preguntado por la importancia del derbi de las 21:00 horas entre el Real Madrid y el Atlético en el Santiago Bernabéu a nivel clasificatorio: «Teníamos claro que teníamos que ganar. Lo que hagan los otros equipos no depende de nosotros. Nosotros, con lo nuestro, lo hemos hecho bien».