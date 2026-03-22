Empujón arbitral al Barcelona: Cordero Vega no pita un penalti de Fermín a Ratiu

Otra acción polémica arbitral a favor del Barcelona en la Liga. El colegiado Cordero Vega se negó a pitar un penalti de Fermín sobre Ratiu en la primera parte, cuando el encuentro iba 1-0 a favor del Barcelona (que fue el resultado final). El árbitro en el césped tampoco fue avisado por el colegiado de VAR, Martín González, que ‘apagó’ la televisión para no pitar esa pena máxima.

En el minuto 36 de partido, Ratiu, jugador del Rayo Vallecano, entró en el área y se quedó frente a la línea de fondo. Fermín llegó tarde y derribó al futbolista del conjunto madrileño, dándole una patada abajo. Al estar tan al fondo, podía ser normal que el árbitro no viera la falta, ya que él estaba en la frontal del área, pero desde el VAR si tuvieron varias tomas para poder comprobar que era penalti.

Sin embargo, desde la sala del videoarbitraje se desentendieron de la jugada polémica, no avisaron a Cordero Vega y el partido siguió como si no hubiera pasado nada. El penalti no se sancionó y el encuentro siguió con el 1-0, resultado con el que acabó. Es decir, esta jugada fue clave, toda vez que se mantuvo la victoria por la mínima del Barcelona.

El encuentro, en el que el Rayo Vallecano le perdonó la vida al Barcelona, lo ganó el equipo de Flick con esta polémica arbitral. Es una jugada clave, ya que si el conjunto madrileño hubiera anotado este penalti de Fermín sobre Ratiu, los culés tendrían dos puntos menos en la clasificación.