El Rayo Vallecano le perdona la vida a un Barcelona que presiona al Madrid por la Liga

El Barcelona volvió a ganar en el Camp Nou y le mete más presión por la Liga al Real Madrid en un partido donde el Rayo Vallecano le perdonó la vida en la segunda mitad. Joan García salvó al equipo culé con varios paradones de mucho mérito y un solitario gol de Araujo a balón parado le bastó al cuadro azulgrana para sumar tres puntos de oro antes del parón.

No fue un buen partido del Barcelona. Dominó sin pisar el acelerador en la primera parte y sufrió más de lo esperado en la segunda. Las paradas de Joan García fueron determinantes para salvar al equipo culé ante un Rayo que perdonó demasiado.

El Barcelona cerraba su participación liguera antes del parón con su tercer partido consecutivo en un Camp Nou que ya es algo más que un fortín. Es una fortaleza donde todos los puntos culés se quedan ahí mismo. Los de Hansi Flick querían meterle presión al Real Madrid antes del derbi.

Por lo tanto, el Barcelona sacó un once de máximas garantías y sin rotaciones. Joan García fue titular en portería, Araujo hizo de Eric o Koundé en el lateral derecho y Lewandowski continuó como nueve del equipo.

Susto inicial del Rayo en el Camp Nou

El Rayo Vallecano comenzó valiente en el Camp Nou y metió el primer susto del partido antes de llegar al primer minuto de juego con una buena transición ofensiva por el costado izquierdo. La pelota terminó en los pies de Carlos Martín dentro del área tras un buen pase lateral. La ocasión fue clarísima, pero Joan García salvó al Barcelona con una fantástica parada en el mano a mano.

Dudó el Barcelona en los primeros minutos de partido con una amarilla tempranera también a Raphinha por una falta tonta a Lejeune. No estaba cómodo el equipo culé, pero poco a poco fue entrando en juego e impuso su amplia superioridad.

Superioridad del Barcelona

Perdió la pelota Pathé Ciss en el minuto 13 a la altura del centro del campo y se la regaló en carrera a Raphinha. El brasileño no tenía su día y en el mano a mano ante Batalla tiró la pelota fuera. Pero a partir de ese momento, el dominio del Barcelona fue claro y manifiesto.

Pidió penalti Lamine Yamal por una patada de Ciss, que estaba en todas las jugadas, para mal. Hubo contacto, pero el árbitro entendió que el jugador culé se había tirado. Pero no hubo tarjeta. Un minuto después, en el 20, dio el susto Joan García. Parecía que se volvía a lesionar y Szczesny estuvo a punto de salir. Pero finalmente continuó sobre el césped.

Araujo se lo pone más fácil al Barcelona

El Barcelona estaba jugando a placer ante el Rayo, sin sufrir atrás desde el primer minuto y controlando el partido a la perfección. Solamente le faltaba el gol y lo encontró en el minuto 24 a balón parado. Cancelo botó un córner perfecto al segundo palo y allí apareció Araujo de cabeza para colocar el 1-0 en el Camp Nou.

El partido de Araujo en el lateral derecho estaba siendo muy positivo. Muy bien colocado en defensa, demostrando rapidez por banda y marcando su gol. Ciss, otra vez en la foto, estuvo muy mal en la marca y Batalla salió mal. Pero el cabezazo fue de listo. El Barça ganaba merecidamente.

Evitó Batalla que la distancia en el marcador al descanso fuera mayor con una parada extraordinaria a un disparo de Raphinha desde la frontal. Pegó en el travesaño tras la mano del argentino. Antes vio amarilla Lamine Yamal. El Rayo intentó alguna tímida llegada antes del descanso, pero con muy poco colmillo. Estaba siendo un partido plácido para los de Hansi Flick.

El Barcelona no pisa el acelerador

Movieron el banquillo ambos técnicos para el inicio de la segunda parte. Hansi Flick sacó a Ferran Torres para darle descanso a Lewandowski antes del parón. Iñigo Pérez metió al Pacha Espino y Álvaro García por Valentín y Carlos Martín.

La segunda parte tenía el mismo guion de la primera. El Barcelona era muy superior, pero jugaba al tran tran con el marcador a favor. No tenía prisas el equipo culé y tampoco necesidad de pisar el acelerador. Lamine en el 57 pudo sentenciar, pero su disparo se marchó fuera. Hansi Flick sin la sentencia no estaba tranquilo.

Joan vuelve a salvar al Barcelona

Iñigo Pérez volvió a mover el banquillo a la hora de partido sacando a De Frutos y a Unai López. Le copió Flick un minuto después con dos cambios más: Casadó y Olmo salieron por Bernal y Fermín.

Justo fue en ese momento cuando el Rayo pegó otro susto a la parroquia culé con un gran disparo de Álvaro García al que Joan le sacó una gran parada. Un minuto después, el susto fue mayor. Tras varios saques de esquina, Unai López remató de cabeza en el primer palo y Joan sacó otra parada bestial. Estaba salvando el portero culé a su equipo. El Barça se estaba confiando demasiado.

El Rayo estaba creciendo en el tramo final y estaba siendo valiente en ataque buscando el empate. El partido estaba vivo. La realidad es que el Barcelona estaba jugando con fuego. No estaba cerrando el partido. La segunda parte del equipo culé estaba siendo mucho más gris, con muy poca mordiente.

Perdona el Rayo al Barcelona

Pudo sentenciar el Barcelona en el 81 con un regalo de Batalla que salió de su área, por el lateral, y perdió la pelota ante Raphinha. Pero la defensa vallecana estuvo muy atenta. Pero el que perdonó de verdad fue el Rayo en el minuto 83 con una ocasión clamorosa. Pacha Espino se plantó solo en una jugada donde el cuadro madrileño rompió a la defensa culé con un pase largo. Pero el disparo lo mandó alto. Antes, Flick había quitado a Lamine Yamal por Rashford.

No estaba siendo superior el Barcelona en la segunda mitad y el Rayo había tenido más ocasiones. Le estaba perdonando la vida al equipo culé. Y en el 89 la volvió a tener un Rayo muy valiente. De Frutos remató desde el interior del área con todo y su disparo lo volvió a sacar Joan García con otra parada bestial. Se estaba salvando el equipo azulgrana de milagro. El partido terminó pidiendo la hora, pero ganando tres puntos claves por la Liga.