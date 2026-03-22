Alineación confirmada del Barcelona contra el Rayo Vallecano: Joan se recupera a tiempo

La alineación del Barcelona para medirse este domingo al Rayo Vallecano en el Camp Nou con motivo de la jornada 29 de la Liga tendrá a Joan García como portero titular después de recuperarse de las molestias que le obligaron a abandonar el césped durante el compromiso ante el Newcastle. Araujo es la novedad en defensa para suplir la baja de Eric García.

Joan García vuelve a la titularidad con el Barcelona. De hecho, la realidad es que durante los últimos meses nunca se ha movido de este sitio en la alineación del Barcelona. Aunque tras irse lesionado contra el Newcastle el pasado miércoles, su presencia ante el Rayo estaba en el aire. Finalmente, esas molestias se quedaron en un susto sin lesión y será titular en el Camp Nou antes de irse concentrado con la selección española absoluta por primera vez en su carrera.

La alineación del Barcelona puede tener su gran novedad en el lateral derecho con la titularidad en Liga de Araujo. Sustituye a Eric García que no está listo para jugar. El resto de la defensa culé estará formada por Cubarsí, Gerard Martín y un Cancelo en plena forma.

En el centro del campo, la alineación del Barcelona tendrá a Pedri y Marc Bernal como dos piezas claves del equipo para medirse al Rayo Vallecano y buscar otra victoria importante antes del parón. Junto a ellos repite un Fermín en plena forma.

Y la alineación del Barcelona termina en ataque con las titularidades de Lamine Yamal y Raphinha. El tridente ofensivo lo completa Lewandowski.

Alineación del Barcelona

Esta es la alineación del Barcelona para medirse este domingo al Rayo Vallecano en el Camp Nou con motivo de la jornada 29 de la Liga: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.