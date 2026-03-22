Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Rayo Vallecano

El Barcelona ganó por la mínima al Rayo Vallecano (1-0) y mantiene el liderato de la clasificación de la Liga. El conjunto de Hansi Flick sumó tres puntos en un partido nada brillante, en el que marcaron un gol en el minuto 24 (obra de Araujo) y se limitaron ya a jugar con ese resultado. El Rayo Vallecano, por momentos, tuvo oportunidad de empatar el encuentro.

Con este triunfo, el Barcelona se va a los 73 puntos y, como mínimo, mantendrá la distancia con el Real Madrid que ya tenía, es decir, cuatro puntos. Y podrá aumentar si el conjunto de Álvaro Arbeloa no gana al Atlético de Madrid en el derbi de este domingo (21:00 horas). De ahí que el derbi madrileño en el Bernabéu sea clave, sobre todo para el Real Madrid.

En esta 29ª jornada, el Barcelona logró vencer al Rayo Vallecano y seguirá al frente en la clasificación de la Liga cuando quedan nueve partidos por disputarse. Araujo fue el autor del único gol del Barça en un encuentro disputado en el Camp Nou y marcado por la resaca europea de ambos equipos.

Por su parte, el Rayo Vallecano no logra certificar aunque sea de forma virtual la permanencia, ya que se mantiene con 32 puntos, a tan sólo cuatro de los puestos de peligro. Para la próxima jornada, que será ya después del parón por selecciones, el Barcelona jugará ante el Atlético en el Metropolitano y el Rayo recibirá al Elche en Vallecas.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 73 puntos Real Madrid – 66 Villarreal – 58 Atlético de Madrid – 57 Betis – 44 Celta de Vigo – 41 Real Sociedad – 38 Getafe – 28 Osasuna – 37 Espanyol – 37 Valencia – 35 Athletic Club – 35 Girona – 34 Rayo Vallecano – 32 Sevilla – 31 Elche – 29 Alaves – 28 Mallorca – 28 Levante – 26 Real Oviedo – 21

Resultados de la 29ª jornada de Liga

Villarreal 3-1 Real Sociedad

Elche 2-1 Mallorca

Espanyol 1-2 Getafe

Osasuna 1-0 Girona

Levante 4-2 Real Oviedo

Sevilla 0-2 Valencia

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

Quedan por disputarse: