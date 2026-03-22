Barcelona-Rayo Vallecano: pleno antes del parón

El Barcelona vuelve de nuevo al Camp Nou para disputar su tercer partido consecutivo como local, esta vez recibiendo a un Rayo Vallecano que llega con poco descanso tras jugar Conference el pasado jueves. Los de Hansi Flick, con varias bajas en defensa, pero con Joan García recuperado, encaran este compromiso con el objetivo de hacer pleno de puntos en casa antes de marcharse al parón de selecciones.

El Barcelona acumula 13 victorias en sus 13 partidos disputados en el Camp Nou esta temporada entre Liga, Champions y Copa del Rey. Tras las goleadas a Sevilla y Newcastle, por 5-2 y 7-2, los de Hansi Flick vuelan y se han mostrado muy contundentes en uno de sus mejores momentos de la temporada.

Este domingo ante el Rayo Vallecano (14:00 horas) buscará el Barcelona irse al parón de selecciones con pleno de victorias en el Camp Nou. Sería la decimocuarta. Y es que Hansi Flick ha logrado que el nuevo estadio blaugrana sea un auténtico fortín y un talismán para su equipo.

Jugará el Barcelona antes que el Real Madrid su partido de Liga y tendrá la oportunidad de meterle presión con siete puntos si gana. Y mayor presión es sabiendo que los blancos juegan un complicado derbi madrileño contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

Llega el Barcelona a este partido con las bajas ya conocidas de Christensen, Koundé, Balde y De Jong. Aunque tampoco estará disponible Eric García. El que sí estará y como titular es Joan García tras superar el susto que le hizo marcharse antes del final contra el Newcastle. Las novedades en el once de Flick pueden ser Xavi Espart en defensa, Dani Olmo en el medio y Ferran Torres en ataque.

También será titular un Raphinha que ha sido el gran nombre en el Barcelona en las últimas dos goleadas y con el objetivo de buscar una tercera este domingo. El atacante brasileño anotó un hat trick ante el Sevilla y pocos días después, contra el Newcastle, marcó dos tantos más y repartió dos asistencias.

El Rayo Vallecano llega a Barcelona

El Rayo Vallecano, por su parte, llega a Barcelona con menos de 72 horas de descanso después de jugar el pasado jueves en Vallecas la vuelta de los octavos de final de la Conference League. Perdió el cuadro madrileño ante el Samsunspor, pero le valió ese 0-1 para avanzar a cuartos de final.

Un inexplicable horario a las 14:00 horas este domingo que perjudica al Rayo Vallecano a la hora de disputar un complicado partido en el Camp Nou. El equipo madrileño no está lejos del descenso y está necesitado de puntos después de dos empates consecutivos. Aunque en Liga no pierde desde el 1 de febrero en el Bernabéu, y lo hizo con un gol de penalti de Mbappé en el minuto 100.