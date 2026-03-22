Flick se rinde a Joan García: «Lo fichamos para esto»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa en el auditorio del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona sobre el Rayo Vallecano en un pobre partido del equipo culé. Un solitario gol de Araujo a balón parado y las paradas de Joan García le bastaron al cuadro azulgrana.

«Hoy era muy importante sacar los tres puntos. No hemos hecho nuestro mejor partido, pero es que ellos han hecho un gran partido. Íñigo, con su edad, está haciendo un gran trabajo, su equipo juega muy buen fútbol y estoy contento por él», comenzó declarando el entrenador del Barcelona elogiando al del Rayo.

Flick se rinde a las paradas de Joan García: «Por esto fichamos a Joan. Sé lo importante que es y la gran actuación que ha hecho hoy. Se ha merecido la convocatoria con la selección».

Flick analiza la victoria del Barcelona

«Claro que el miércoles jugamos mejor, pero teníamos que incorporar jugadores para tener piernas frescas. No era un partido fácil», señaló Hansi Flick en sala de prensa.

«Creo que al principio del partido no hemos estado concentrados. Ellos han jugado bien, pero nosotros hemos tenido buenas ocasiones para marcar. Cuando ves todos los partidos que hemos tenido en el último mes, aprecio mucho el resultado», añadió el entrenador culé.

«Hoy hemos demostrado estabilidad. Araujo ha podido marcar dos goles de córner y esto le dará más confianza. Todos quieren jugar el Mundial con su selección y seguro que vuelven con una buena actitud», dijo Flick sobre el central uruguayo.

Cancelo está bien: «No está lesionado. Ha hecho un grandísimo trabajo la segunda mitad y ha intentado acabar el partido, pero lo hemos tenido que sustituir. Estoy contento por él.»

«Creo que cuando ves el historial de lesiones de la temporada, ves la importancia de todos los jugadores. Los dos centrales están jugando a un alto nivel y creo que los resultados que estamos teniendo son muy buenos», dijo el técnico azulgrana.

«Bernal puede mejorar y lo hará, pero su actuación es fantástica. Sabe perfectamente qué espacios debe ocupar y es muy listo», culminó el entrenador germano tras ganar al Rayo.