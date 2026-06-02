Muere trágicamente a los 33 años el futbolista griego Marios Oikonomou

El mundo del fútbol está de luto tras conocerse el fallecimiento del ex internacional griego Marios Oikonomou, que ha muerto a los 33 años como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un trágico accidente de tráfico ocurrido en la ciudad griega de Ioánina, donde residía tras su retirada como profesional.

Según informaron diversos medios griegos e internacionales, Marios Oikonomou circulaba en motocicleta cuando chocó con un vehículo que realizaba una maniobra de marcha atrás. El impacto le provocó severos traumatismos craneales que obligaron a su ingreso inmediato en el Hospital Universitario de Ioánina. Los médicos le practicaron una compleja intervención neuroquirúrgica de urgencia y permaneció durante varios días en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, el ex defensa no logró superar las lesiones y falleció este lunes 1 de junio.

La noticia ha causado una profunda conmoción en Grecia y en numerosos países europeos donde desarrolló una destacada carrera. Nacido en Ioánina el 6 de octubre de 1992, Oikonomou comenzó su trayectoria en el club de su ciudad, el PAS Giannina, antes de dar el salto al fútbol italiano, donde defendió las camisetas de equipos históricos como el Cagliari, el Bologna, el Bari, la SPAL y la Sampdoria.

Luto por Marios Oikonomou

Además de su paso por Italia, el central militó en el AEK Atenas y en el FC Copenhagen, con el que conquistó la liga danesa. Su última experiencia profesional fue en el Panetolikos, donde puso fin a su carrera en 2024. Marios Oikonomou también defendió la camiseta de la selección absoluta de Grecia en seis ocasiones entre 2016 y 2018, y durante su carrera tuvo la oportunidad de disputar encuentros de competiciones europeas tan prestigiosas como la Liga de Campeones y la Europa League.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosos clubes y organismos del fútbol europeo expresaron públicamente sus condolencias. La UEFA manifestó su profunda tristeza por la pérdida del ex internacional griego, mientras que antiguos equipos como el PAS Giannina y el AEK Atenas destacaron tanto sus cualidades deportivas como su calidad humana. La muerte de Marios Oikonomou supone una dolorosa pérdida para el fútbol griego y europeo. A los 33 años, cuando ya había iniciado una nueva etapa lejos de los terrenos de juego, el ex defensa ha fallecido trágicamente a causa de ese fatídico accidente de tráfico y su entorno llora su repentina muerte.