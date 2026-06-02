El fichaje de Gordon aleja a Rashford del Barcelona y el United se desespera

El fichaje de Anthony Gordon, por unos 80 millones de euros, contando variables, por el Barcelona aleja indudablemente a Marcus Rashford del equipo culé. El jugador inglés, cedido por el Manchester United, soñaba con seguir vistiendo la elástica azulgrana. Pero todo hace indicar que tendrá que buscar otro destino lejos de Old Trafford que no sea el Camp Nou.

La temporada de Marcus Rashford con el Barcelona ha sido más que potable. Podemos decir que se ha acercado al notable alto. No se esperaba mucho más de un jugador que en el Manchester United se había apagado y del que querían desprenderse a toda costa. Pero durante su año en el Camp Nou ha aportado mucho, marcando goles importantes para la entidad.

Rashford se despide del Barcelona con más de 2.600 minutos en sus piernas en una temporada con 14 goles y 14 asistencias repartidas. Números a valorar seriamente para un futbolista que nunca fue titular indiscutible, pero que tuvo sus oportunidades. También fue irregular, pero rindió a gran nivel en algunos momentos importantes.

Gordon adelanta a Rashford en el Barcelona

El Barcelona tenía sobre Rashford una opción de compra preferente por solamente 30 millones de euros y el deseo del jugador era quedarse en la Ciudad Condal. También el United quiere desprenderse de él a toda costa. Pero el fichaje de Anthony Gordon lo ha cambiado todo.

Anthony Gordon, tres años menor que Rashford, es un perfil de jugador muy parecido a su compatriota. Ambos comparten desde ya concentración con Inglaterra de cara a la disputa del Mundial de este verano. No parece que estos dos jugadores encajen juntos en un mismo equipo. El fichaje de Gordon quita a Marcus.

Mientras tanto, según informan medios británicos, el Manchester United se desespera con esta operación. Quieren desprenderse de Rashford a toda costa por su alto salario y la opción del Barcelona la tenían clara. Pero no se quieren bajar de esos 30 millones de euros que piden por el jugador como opción de compra tras un año de cesión. Todo apunta a que las relaciones entre ambos clubes pueden romperse con Rashford buscando, tras el Mundial, otro destino fuera de Mánchester y alejado de Barcelona.