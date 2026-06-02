Quién es Mikel Iturriaga: su edad, su pareja, de dónde es y su vínculo con Juanma Iturriaga

A lo largo de la historia, hemos podido conocer a numerosas celebridades que se han hecho un hueco en la vida pública de una manera o de otra. En esta ocasión, nos ponemos manos a la obra para conocer un poco mejor a Mikel Iturriaga. Nacido el 12 de diciembre de 1967 en Bilbao, es un filólogo, periodista, presentador de televisión y crítico gastronómico. Asimismo, a lo largo de su carrera profesional, se ha dado a conocer por sus apariciones televisivas y sus trabajos en el mundo literario.

El lado más profesional de Mikel Iturriaga

Durante sus inicios, estudió Filología Hispánica en la Universidad de Deusto. Tras ello, apostó por mudarse a Madrid para realizar un máster en periodismo, pero sus aspiraciones y ganas de aprender seguían creciendo. Por ello, tiempo después, se mudó a Barcelona para estudiar gastronomía en la Escuela de Hostelería Hofmann.

Como profesional, ha trabajado para importantes medios de comunicación. De hecho, ha sido colaborador de El País de las Tentaciones, Loquesea.com, Ya.com, La Vanguardia, Rolling Stone y Marie Claire. Además, fue redactor jefe del diario ADN y fue el creador del blog culinario Ondakín. Un proyecto que le otorgó el premio al mejor bloguero cocinero de Canal Cocina. Unos pasos previos al éxito que terminaron por alzar su nombre. Pues, poco después, nació El Comidista, en El País.

En televisión, Mikel Iturriaga también ha colaborado para varios canales. De hecho, se le ha podido ver en Canal+ y en Telemadrid. Además, tuvo su propio programa de cocina en La Sexta y fue colaborador de Liarla Pardo. Numerosos proyectos, a los que hay que sumar su trabajo en YouTube, con su canal, y su paso como presentador de Banana Split, en La 2 de TVE. Por otro lado, ha publicado sus propios libros de recetas y de cocina.

El lado más personal de Mikel Iturriaga

En lo personal, Mikel Iturriaga está casado desde hace años con su marido. El comunicador intenta mantener su vida privada alejada del foco mediático, por lo que son pocos los detalles que se saben al respecto. Por otro lado, en redes sociales, acostumbra a compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Además, le gusta compartir con su público muchas de sus recetas.

Asimismo, es hermano de Juanma López Iturriaga, el popular ex jugador de baloncesto y presentador de televisión. Ambos hermanos han sabido labrarse sus respectivas carreras profesionales de manera exitosa. Cada uno, enfocándolo desde una perspectiva diferente. Por su parte, Mikel Iturriaga es ocho años menor.