Christian y Mar, al límite en la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’: «Me duele el alma»

El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de la décima edición de La isla de las tentaciones, presentada por Sandra Barneda. Tal y como pudimos ver en el avance del capítulo anterior, íbamos a poder ser testigos de la hoguera final de Christian y Mar al completo. Por lo tanto, también descubriríamos la decisión que habían tomado respecto a su continuidad en el reality que se desarrolla en República Dominicana. Como era de esperar, esta hoguera final estuvo marcada por el enfado de ambos y, sobre todo, la tensión. Lejos de que sirviese para calmar las aguas entre Christian y Mar, lo cierto es que provocó todo lo contrario. Sobre todo cuando, nada más verse, los reproches no tardaron en aparecer. ¡Había demasiadas cosas que resolver frente a Sandra Barneda!

Durante la hoguera final, Christian mostró su enfado por la cantidad de insultos que había escuchado decir a su pareja. Todo ello mientras quiso defenderse, alegando que, al estar en La isla de las tentaciones, solamente había jugado y que siempre tuvo claro que quería marcharse de esta experiencia junto a su novia. Mar, por su parte, no lo veía así, ni mucho menos: «Has sido un cerdo y te has comportado como tal». Lo que ninguno de los dos esperaba en esa hoguera final era que las imágenes de la tablet guardaban una sorpresa: ver a Christian durmiendo junto a Ainhoa. Un gesto que supuso el golpe definitivo para Mar. «¿Cómo puedes haber dormido con una chica?», preguntó la participante de La isla de las tentaciones, entre lágrimas.

En plena discusión, él optó por abandonar momentáneamente la hoguera final: «Si vas a hablar solo tú, me piro. ¡Te vas a la mierda!». En ese momento, Mar se quedó frente a Sandra Barneda, completamente sola. «Me duele el alma. Eso era un límite», hizo saber la joven a la presentadora del reality que se desarrolla en República Dominicana.

Una vez Christian regresó, los dos sacaron algo en claro y es que «se aman más de lo que pensaban», pero, aun así, parece que no era suficiente. Y es que ambos se habían visto superados por la experiencia, por lo que eran conscientes de que, si decidían salir juntos de La isla de las tentaciones, lo vivido en las villas iba a pesarles muchísimo.

Aun así, cuando Sandra Barneda preguntó a Mar si quería marcharse sola, abandonarla con un nuevo amor o seguir adelante con la experiencia, la joven tardó muchísimo en responder. «No sé si voy a poder borrar esas imágenes de mi cabeza», comenzó explicando. Y añadió: «Me da miedo salir de aquí y no estar bien».

Finalmente, aunque aclaró que no era una respuesta fácil para dar, confirmó a la presentadora que quería marcharse sola. Christian, su ya ex pareja, tampoco tuvo dudas: «A pesar de que la sigo amando como el primer día, sé que no nos va a ir bien fuera». Por lo tanto, los dos abandonaron el reality por separado e, incluso, sin despedirse. Una vez a solas con Sandra Barneda, Mar no tuvo reparos a la hora de reconocer lo siguiente: «Acepto que a mí se me ha ido mucho la boca, no ha podido llegar a entenderme ni un poquito».