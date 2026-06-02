Los titulares que ha dejado Marta Sánchez en su entrevista en ‘El Hormiguero’

El pasado lunes 1 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la primera entrega de El Hormiguero de esta semana. Así pues, fueron testigos de cómo Pablo Motos, junto a Trancas y Barrancas, recibieron en plató a Marta Sánchez. La cantante acudió al programa para hablar de su nuevo single, pero también para compartir numerosos detalles sobre la gira de conciertos con la que está conmemorando sus 40 años de carrera en la industria musical. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a los titulares que Marta Sánchez nos ha dejado durante su visita a El Hormiguero.

«Estoy haciendo un discazo que os va a encantar»

Poco después de comenzar la entrevista, Pablo Motos quiso saber si su invitada está trabajando en un nuevo álbum. Ella no tardó en responder de forma afirmativa: «Estoy haciendo un discazo que os va a encantar, estoy emocionada. Estoy haciendo un lifting musical y me estoy divirtiendo muchísimo haciéndolo; es muy positivo». Respecto a Piénsame, Thinking, su nuevo single, Sánchez explicó el motivo por el que lleva ese nombre: «La canción está en spanglish».

«Lo más importante de cantar es transmitir cosas, transmitir sensaciones»

El presentador de El Hormiguero quiso descubrir cómo sabía su invitada que una canción estaba terminada, por lo que ella quiso explicarlo: «Hay un dicho en la música que dice que un disco nunca se termina, se abandona. Yo me pongo los cascos por la noche y escucho los temas una y otra vez». Y añadió: «Sé que está acabada cuando me gusta cada sílaba, cada vibrato, cada sonido. Lo más importante de cantar es transmitir cosas, transmitir sensaciones».

Tras recordar que Marta Sánchez ha sido protagonista de duetos que han marcado un antes y un después en la industria, el de Requena aprovechó para preguntar si existe algún secreto o fórmula para que un dueto funcione. «Nunca sabes con seguridad si algo va a funcionar, pero sí es importante estar los dos metidos en la canción y, si hay química entre ambos, ya funciona seguro», aseguró la invitada de El Hormiguero, y añadió: «Con Carlos Baute teníamos muchísima química y la canción fue un pelotazo».

Respecto al supuesto enfrentamiento con Vicky Larraz: «Hay cero, de verdad»

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos quiso recordar que Marta Sánchez fue la sustituta de Vicky Larraz en Olé Olé y, por ende, la prensa se empeñó en enfrentarlas. ¿Qué hay de realidad en eso? «Hay cero, de verdad», comenzó diciendo la invitada de El Hormiguero. «Yo ni siquiera la conocía, nos vimos por primera vez en un programa musical en el que ella presentaba, creo que era Tocata, y me presentó; era una de mis primeras apariciones en televisión», aseguró.

Por si fuera poco, Marta Sánchez quiso compartir una anécdota con los espectadores del programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3: «De hecho, cuando ella estaba haciendo un disco en Miami, me llamó para hacer un dueto, yo le dije que no en un primer momento, me insistió y lo hice. Yo, con alguien que me cae mal, no haría eso».

«No me he hecho ningún lifting»

Pablo Motos recordó que, recientemente, Marta Sánchez había cumplido 60 años y los había celebrado con una gran fiesta. Es por eso que quiso preguntarle si, en algún momento, había tenido alguna crisis de edad: «No, me siento muy bien y muy contenta de cumplir los sesenta como los estoy cumpliendo. Sin lifting, que no me he hecho ninguno». Es más, explicó la clave para «estar así de bien»: «Hago tratamientos faciales en Maribel Yébenes, ballet fit, entrenamiento de fuerza y cardio y me hago masajes a cuatro manos con maderoterapia. Los masajes a cuatro manos duelen mucho».

«Estoy en continuas revisiones de mis cuerdas vocales y de mi oído; me obsesiona»

A pesar de llevar muchos años en la música, la invitada de El Hormiguero continúa yendo a clases de canto. Ella misma explicó las razones: «Llegó un día en el que lo pasaba mal en el escenario porque la colocación de la voz no era la correcta y me costaba mucho hacer el show. Se lo comenté a varias compañeras y Mónica Naranjo me recomendó a una especialista en voz a la que voy desde entonces y me va genial».

Lejos de que todo quede ahí, quiso dar a conocer por qué va con frecuencia al otorrino: «Estoy en continuas revisiones de mis cuerdas vocales y de mi oído, me obsesiona», comenzó diciendo. Y añadió: «A mi padre el oído le truncó la carrera musical. Era uno de los mejores cantantes de la época para Don Giovanni y estuvo haciendo las audiciones para L’Scala de Milán, pero no se oía bien en el escenario, no tenía el oído al 100% y lo dejó. Justo antes de que naciéramos mi hermana y yo. Por eso estoy tan obsesionada con que me pase lo mismo».