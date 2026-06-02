‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 1 de junio?

La pasada noche del 1 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de MasterChef. El popular talent culinario se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas más vistos de la televisión. Una situación que no ha cambiado con la emisión de esta edición, la cual se encuentra ya a las puertas de la gran final. Unos últimos programas que no están dejando indiferente a nadie, pues ya no hay espacio para segundas oportunidades. Ahora, los miembros del jurado buscan al mejor.

Así pues, como en cada programa, los participantes se han ido sometiendo a las pruebas que les planteaban los jueces. Lejos de quedar aquí, hubieron tres intensos duelos y los aspirantes tuvieron la visita de Yolanda Ramos y Dabiz Muñoz. Un día muy intenso cuyas decisiones dejaron a Javier y a Annie entre la espada y la pared. Y es que, los participantes no terminaron de convencer a los miembros del jurado con sus cocinados. Pues, ya no dejan pasar los pequeños errores. A estas alturas de la edición, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja buscan la perfección. «No estoy cansada, estoy disfrutando. Esto es lo que me gusta», dijo la participante antes de disputarse la prueba final de MasterChef.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 1 de junio, en ‘MasterChef’?

Los delantales negros han tenido que hacer frente a una última prueba para demostrarles a los jueces por qué merecen seguir estando en el reality, pero Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja lo tuvieron claro. Annie elaboró el cangrejo de caparazón blando frito en tempura y una salsa demiglace de cangrejo y pimientas del mundo. Lamentablemente, Javier, por su parte, cometió un error a la hora de freír el kale y la fritura del cangrejo.

De esta manera, los jueces dictaminaron que el expulsado de la noche tenía que ser Javier. Un adiós que no entristeció mucho a sus compañeros. De hecho, la reacción del resto de participantes fue muy llamativa, puesto que, según anunciaron la continuidad de Annie, todos los demás gritaron de alegría. Y es que, Javier ha vivido varios momentos de tensión con sus compañeros durante su estancia en el formato.

Antes de irse, Javier quiso disculparse con sus compañeros de programa. «Ha sido una experiencia divertidísima independientemente de todo lo malo, que también ha estado, pero me ha podido lo bueno, sin duda. Nunca me hubiera imaginado estar aquí», comenzó diciendo. Fue entonces cuando se sinceró. «Daros las gracias a todas las personas que han pasado por la experiencia. Salgo de aquí con mil ideas, fuerza aprendizaje, mucho más preparado para mi vida. Me encantaría pedir perdón a mis compañeros si en algún momento he estado desafortunado. Me arrepiento de discusiones que tuve con Camilla al principio», dijo a modo de conclusión.