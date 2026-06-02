Audiencias ayer, lunes 1 de junio, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

La semana de audiencias ha comenzado con un nuevo datazo de Iker Jiménez y todo su equipo con una nueva entrega de Horizonte. El espacio de Cuatro vivió la semana pasada su mejor semana histórica desde que comenzó a emitirse en el horario del access prime time y ayer volvió a superar a First Dates, superando así Cuatro a Telecinco, su cadena hermana mayor. El espacio de actualidad se aleja del 10 % de la semana pasada, pero sigue siendo la única oferta que logra acercarse a La Revuelta y a El Hormiguero. En la segunda parte de la noche hay que destacar la recuperación de MasterChef, que coge un poco de aire y recorta distancia con La isla de las tentaciones, aunque su mayor problema sigue siendo la serie En tierra lejana, que le sigue superando en espectadores en la noche de Antena 3.

La visita de Marta Sánchez a Pablo Motos se salda con un buen 13.9 % de cuota de pantalla y casi 1.7 millones de espectadores, lo que le permite liderar sin problemas una noche más. Broncano (12.1 %) y compañía recibieron al actor Maxi Iglesias y a Maggie Corceiro (conocida por los fans de la F1 por ser la pareja de Lando Norris, actual campeón del mundo). El tercer puesto volvió a ser para Iker Jiménez y Carmen Porter, que siguen rentabilizando la enésima crisis que vive el PSOE en forma de audiencias y este lunes logran reunir al 9.1 % de la audiencia que estaba conectada entre las 21:45 y las 23 h. Carlos Sobera sigue con sus datos habituales (8.9 %), pero no le sirven para superar al programa que le sustituye en Cuatro, por lo que en Mediaset es posible que durante el verano se tengan que pensar cambios de cara a la próxima temporada tras los grandes resultados de Jiménez. El intermedio (7.2 %) sigue sin levantar cabeza en plena crisis de los socialistas y tiene a Cifras y letras (6.4 %) a menos de un punto pidiendo paso desde La 2.

Audiencias del ‘access prime time’ del lunes 1 de junio de 2026

‘El Hormiguero’: 13.9 % y 1.676.000

‘La Revuelta’: 12.1 % y 1.458.000

‘Horizonte’: 9.1 % y 1.082.000

‘First dates’: 8.9 % y 1.063.000

‘El Intermedio’: 7.2 % y 858.000

‘Cifras y letras’: 6.4 % y 769.000

En la segunda parte de la noche las cosas siguen igualadas y la serie En tierra lejana (11.5 %) no se rinde ante sus competidores. La ficción turca supera en espectadores a MasterChef (12.2%), pero pierde en el global de cuota de pantalla debido a su menor duración. El programa de cocina termina a casi las dos de la madrugada, mientras que la ficción lo hace a una hora un poco más prudente, aunque sigue siendo casi imposible para cualquiera que tenga que madrugar al día siguiente.

La isla de las tentaciones (13.5 %) lidera en solitario y sin problemas en uno de los puntos más emocionantes de la edición, volviendo a ser uno de los éxitos de Mediaset esta primavera. En Cuatro, el programa de reportajes sobre crímenes En guardia (6.5 %) sigue dando alegrías a la cadena roja, superando por un punto a la emisión de la película The town (5.5 %) en laSexta. Por último, La 2 sigue brillando con su ciclo de cine clásico al emitir esta semana la cinta Niágara (3.8 %).

Audiencias del ‘prime time’ del lunes 1 de junio de 2026