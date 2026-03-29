La vía Endrick se abre para Mastantuono

Franco Mastantuono podría acogerse a la vía Endrick y salir cedido del Real Madrid la próxima temporada en busca de los minutos que le faltan en el equipo blanco para seguir madurando. A sus 18 años, el argentino ha ido perdiendo protagonismo y sólo ha sido titular en cinco partidos de los 17 de la era Arbeloa y no ha jugado ninguno completo.

El Real Madrid, que se cerró en banda a ceder a Mastantuono en la pasada ventana del mercado invernal, ha dado marcha atrás y en el club blanco ya no descartan ceder al argentino la próxima temporada para que tenga los minutos que le faltan para madurar y pueda regresar al Bernabéu como un jugador hecho. El éxito de la fórmula Endrick, que está disputando muchos minutos en el Olympique de Lyon, invita a intentar una fórmula similar con el mediapunta argentino.

Mastantuono llegó el verano pasado al Real Madrid en una operación exprés en la que los blancos se lo arrebataron al PSG de Luis Enrique, que tenía apalabrado con River Plate su fichaje. El club blanco tuvo que abonar su cláusula de 45 millones de euros, que se fueron hasta los 61 con el pago de comisiones y cánones de la AFA. Hubo que esperar a que cumpliera la mayoría de edad para que se incorporara a la disciplina del equipo entonces entrenado por Xabi Alonso a finales de agosto.

Un año de adaptación

Su llegada supuso un soplo de aire fresco para el Real Madrid. Xabi apostó por Mastantuono desde el primer día y le colocó rápido la camiseta de titular. El argentino se vaciaba en el campo y era un jugador intenso, pero con la pelota apenas dejaba detalles. En el Metropolitano, ya con Bellingham listo, comenzó el camino de Mastantuono hacia la suplencia. Su fútbol se diluyó y ha ido perdiendo importancia con el transcurrir de la temporada.

La llegada de Arbeloa, lejos de suponer un impulso para Mastantuono, ha sido una losa para el joven mediapunta argentino. Apenas ha disputado cinco partidos de titular de los 17 que ha dirigido el ex técnico del Castilla al Real Madrid, entre ellos el de la eliminación copera en Albacete o el de la derrota 4-2 ante el Benfica en el último partido de la fase de grupos de la Champions.

La opción de una salida en forma de cesión para Mastantuono no es nada descartable este verano, sobre todo si el Real Madrid se refuerza con algún jugador de ataque, más allá de la recuperación de Nico Paz, que provocaría un exceso de futbolistas en esa zona derecha de la línea ofensiva del conjunto madridista.

Lo que sí tiene muy claro el Real Madrid es que sería una cesión sin opción de recompra y a un equipo europeo que dispute no sólo la competición nacional sino también cualquiera de las dos grandes competiciones europeas, la Champions o la Europa League. A Mastantuono, desde luego, no le van a faltar pretendientes porque el club blanco ya descartó una docena de peticiones por el argentino en la última ventana del mercado invernal.