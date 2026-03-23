El precio de la chaqueta que vistió Arbeloa en el derbi ante el Atlético de Madrid

Álvaro Arbeloa fue uno de los protagonistas de la sufrida victoria del Real Madrid en el derbi disputado en el Santiago Bernabéu. El técnico salmantino apostó por la continuidad de los futbolistas que se impusieron al Manchester City en ambos partidos de la eliminatoria, destacando la presencia de futbolistas como Fran García, Thiago Pitarch y Brahim y la suplencia de otros como Mbappé, Bellingham o Trent. Arbeloa no solo acaparó los focos por su propuesta futbolística, también lo hizo por su atuendo sobre el césped, en especial por la chaqueta que lució en la victoria ante el Atlético de Madrid.

El técnico del conjunto blanco llegó al banquillo del primer equipo en una situación complicada. El Real Madrid venía de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona y Xabi Alonso, cuestionado por la directiva y parte del vestuario, fue cesado tras la derrota en tierras saudíes. La situación no mejoró en primera instancia con Arbeloa, recibiendo el mazazo de la eliminación en Copa en su primer partido y la derrota en Da Luz que apeó a los madridistas del Top-8 de la Champions.

El entrenador del Castilla durante la primera mitad de la temporada ha conseguido revertir la mala dinámica y recuperar la ilusión en el madridismo. Los triunfos en competición europea ante Benfica y, especialmente, Manchester City han disparado la confianza del equipo, que afronta con opciones la dura eliminatoria ante el Bayern de Múnich en cuartos de Champions. En cuanto a la Liga, el Real Madrid recuperó el liderato bajo el mando de Arbeloa, pero lo perdió de manera inmediata en El Sadar y amplió su desventaja con el FC Barcelona hasta los cuatro puntos con la derrota ante el Getafe.

El precio de la chaqueta de Arbeloa

El equipo de Hansi Flick no ha fallado en sus recientes compromisos ligueros. El último de ellos, ante el Rayo Vallecano, situó la distancia con el Real Madrid en siete puntos, a la espera de la disputa del derbi unas horas después. Por tanto, los merengues estaban obligados a sumar una victoria para mantener viva la llama de la Liga. El gol de Lookman antes del descanso amenazó con la posibilidad de distanciarse de manera casi definitiva de los culés en la pelea por el título. La remontada llegó por medio de Vinicius y Valverde, que le dieron la vuelta al partido en un lapso de cuatro minutos.

Precisamente, el brasileño y el charrúa son dos de los futbolistas más destacados desde la llegada de Arbeloa, y dos de los más descontentos bajo el mando de Xabi Alonso. El propio Vinicius volvió a ser decisivo en la recta final, anotando el definitivo 3-2 tras un buen disparo desde fuera del área, minutos después de que Nahuel Molina empleara las mismas artes para igualar el choque.

🤝 ¡El presidente saludó al equipo a su llegada al Bernabéu! pic.twitter.com/4io6af0OIi — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026

Pese a no contar con ellos de inicio, Arbeloa sí introdujo a Mbappé, Bellingham, Carreras y Trent Alexander-Arnold en la segunda mitad. Cuatro titulares habituales que dejaron su hueco en el once a Brahim, Thiago, Fran García y Carvajal, respectivamente. Álvaro Arbeloa también atrajo las miradas por su look sobre el césped del Santiago Bernabéu. El salmantino lució una chaqueta deportiva en piel de Louis Vuitton, valorada en 3.900 euros en la página web oficial de la firma de lujo. La compañía de moda francesa es patrocinadora oficial del Real Madrid y viste a los futbolistas del equipo merengue antes de los partidos. En esta ocasión, fue su entrenador, Álvaro Arbeloa, el que llamó la atención con una prenda de la prestigiosa firma de moda.