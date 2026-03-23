Trent Alexander-Arnold rompe su silencio tras su suplencia: «Madrid y nada más»

Trent Alexander-Arnold rompió su silencio en la noche de este domingo tras ser suplente en el derbi. El lateral derecho no fue titular en la alineación de Álvaro Arbeloa debido a un castigo de su entrenador por llegar tarde a un entrenamiento de la semana pasada. Dani Carvajal entró en su lugar y el inglés jugó los últimos 26 minutos, pero lejos de mostrar descontento o algo parecido, se dedicó a trabajar y posteriormente a expresar su madridismo en redes sociales.

Trent publicó el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial. «Madrid. Y nada más», escribió, junto a un corazón blanco y a una imagen celebrando la victoria en el Real Madrid-Atlético con Vinicius, autor de dos goles. El brasileño respondió a Alexander-Arnold con esta frase: «My guy, T (Mi chico y la inicial de su nombre)».

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Arbeloa no quiso aclarar el motivo de la suplencia de Arnold en la rueda de prensa posterior al derbi, en el que los blancos ganaron por 3-2. «Carvajal ha hecho muy buenos minutos, estoy muy contento con él. Luego ha salido Trent y nos ha dado una energía tremenda. Estoy feliz de que todos aporten», afirmó el técnico madridista.

El lateral había sido titular en los dos partidos de octavos de la Champions League contra el Manchester City y descansó el fin de semana anterior ante el Elche, también en el Santiago Bernabéu. Los blancos no notaron demasiado su ausencia por la buena actuación de Carvajal, que reapareció en un gran encuentro después de superar sus problemas físicos.

Trent y la reflexión de Vinicius

Por otro lado, Vinicius reflexionó sobre el momento en que llega este parón de selecciones, quizá el mejor tramo del Real Madrid en toda la temporada: «Una pena. Lo mejor habría sido poder seguir, no parar, porque estamos en una buena racha. Pero nos vamos con las selecciones… Ojalá podamos volver todos sin lesiones porque llega el tramo más importante de la temporada».