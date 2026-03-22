Arbeloa: «Los que dudaban de mí no sabían los jugadores que tenía»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Atlético en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 3-2 a los de Simeone gracias a los tantos de Vinicius y el de Valverde, que fue expulsado de manera rigurosa. Los madridistas se mantienen a cuatro puntos del Barcelona y la pelea por la Liga continúa.

«Hemos demostrado una fortaleza mental y un carácter dignos de este escudo. Hemos tenido que sufrir con uno menos. Tengo una versión diferente de la jugada del árbitro, pero le agradezco la explicación. Hemos conseguido mantener el resultado y sumar los tres puntos», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Sobre la expulsión de Valverde, añadió: «Me dijo que era fuerza excesiva, pero no lo considero así. Es mi visión, diferente a la suya, pero al menos ha venido a explicármelo. El punto de inflexión están siendo las muchas victorias que llevamos. Ahora llega un parón, pero la lucha por la Liga va a ser muy larga. Objetivo cumplido».

Al analizar el partido de Vinicius, fue contundente: «Otro partidazo más de Vinicius. Hizo un golazo que nos dio la victoria en un momento muy complicado. Es una suerte tremenda tenerlo en el equipo. No sé si está en el mejor momento de su carrera, pero poco le falta».

Sobre su evolución como técnico, explicó lo siguiente: «Voy conociendo cada vez más a los jugadores. No es fácil. Ahora sé cómo son en lo profesional y en lo personal, pero todavía me queda mucho. Vamos a seguir recuperando efectivos, como Militao, y tenemos un gran margen de mejora. Debemos dar lo mejor».

También analizó la suplencia de Mbappé: «Cuando tienes a uno de los mejores del mundo, intentas aprovecharlo. Lo normal es ir poco a poco, progresando, que es lo que a mí me gusta. Han sido muy buenos minutos de Kylian, una amenaza constante como el otro día. Volverá más preparado».

Sobre los cambios y la evolución del equipo, insistió: «He llegado en un momento en el que no he tenido tiempo para trabajar mucho con ellos. No es fácil incorporarse a mitad de temporada e ir ajustando cómo funciona mejor el equipo. Eso es lo que ha cambiado en estos meses. Ahora conozco mejor a los jugadores, pero aún queda mucho por hacer. Cuando recuperemos a todos, tendremos más opciones y margen de mejora».

En cuanto a los laterales, comentó: «Carvajal ha hecho muy buenos minutos, estoy muy contento con él. Luego ha salido Trent y nos ha dado una energía tremenda. Estoy feliz de que todos aporten».

«Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento y tener las ideas cada vez más claras. Tenía la sensación de que salíamos a jugar solo buscando el talento, y necesitábamos un estilo de juego. El camino es largo, pero hay que tener en cuenta que acabamos de llegar», aseguró.

Por otro lado, habló de Brahim: «Está entendiendo bien lo que le pido. Se gira bien y tiene uno para uno. Quería oportunidades y sólo le pedí que demostrase. Con balón tenía que hacer lo que él sabe, no se puede quedar con no equivocarse. Ese es el Brahim que necesitamos».

También habló de la situación de Militao: «Empieza con el grupo y estará disponible para Mallorca». Sobre si viene mal el parón, no le da muchas vueltas: «Ahora todo tiene que ser victorias». Por último, mandó un mensaje a los que dudaron de él: «No sabían los jugadores que tenía».