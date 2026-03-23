El Barcelona se saca de la manga otra palanca con la camiseta retro de Ronaldinho

El Barcelona ha agotado todas las existencias de la camiseta retro de Ronaldinho que puso a la venta el domingo por un precio de 129,99 euros. La entidad catalana aprovechó el 46 cumpleaños del astro brasileño para hacer el agosto con un homenaje a uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Todos los jugadores llegaron al Camp Nou con la elástica que lució Ronaldinho en la temporada 2005-2006, y de paso hicieron promoción para ‘vender’ un producto que está agotado en la página web oficial del club. Todo ello después de pasar de Tebas y su jornada retro.

El Barcelona venció en la tarde del domingo al Rayo Vallecano (1-0) con sufrimiento y polémica para seguir en la cabeza de la clasificación, pero más que por el fútbol, este duelo fue noticia por el homenaje que el club hizo a Ronaldinho en la previa del partido. La entidad catalana aprovechó el 46 cumpleaños del astro brasileño para sacar a la venta una camiseta retro del ex futbolista, que se agotó en pocas horas.

Minutos antes del partido, los jugadores del Barcelona llegaron al Camp Nou con la camiseta retro de Ronaldinho y posteriormente también saltaron al césped con la elástica que el crack brasileño lució en la temporada 2005-2006, en la que los culés salieron campeones de Liga y también de la Champions League en aquella recordada final en París contra el Arsenal. Esta fue la segunda Copa de Europa conquistada por el club, 14 años después de la primera ganada en Wembley en 1992.

Agotada la camiseta retro de Ronaldinho

El Barcelona puso a la venta la camiseta retro de Ronaldinho por 129,99 euros y se agotó en pocas horas. Pasadas las 21.00 horas no se podía encontrar en ninguna de las tallas esta elástica que sirvió para homenajear a la estrella brasileña en su 46 cumpleaños. No queda duda de que el Barcelona hizo el agosto con esta promoción que precisamente barata no es.

En la página web del club también se pueden encontrar otros complementos que tampoco son baratos, como pueden ser los pantalones «Denim Nike FC Barcelona», que también lucieron los jugadores a su llegada al Camp Nou. Estos pantalones, que sirven para completar el look con la camiseta retro de Ronaldinho, tienen un precio de nada más y nada menos que 149,99 euros (la talla S ya está agotada). En este apartado de la web también se puede encontrar la «FC Barcelona 2005/06 Reissue camiseta de manga larga» por un precio de 99,99 euros. Esta camiseta no lleva el dorsal de Ronaldinho en la espalda y también está agotada.

Así que no queda duda de que el Barcelona ha logrado un ingreso extra con este homenaje realizado a Ronaldinho por el cumpleaños de uno de los jugadores más importantes de la historia del club. Cualquier ingreso es bueno en una entidad que tiene una deuda de entre 1.500 y 2.000 millones y que ha vuelto a hipotecarse para la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. Curiosamente, el Barcelona sacó la camiseta de Ronaldinho después de pasar de Tebas y su jornada de camisetas retro prevista para la jornada 31 y que fue presentada la pasada semana en Madrid.