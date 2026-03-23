Guardiola no supera su madriditis: nombra a los mejores equipos de Europa y se olvida de los blancos

Descuido flagrante u olvido deliberado. Sea como fuere, Pep Guardiola, en un momento de celebración y júbilo por un nuevo título en sus vitrinas con el Manchester City, volvió a demostrar que aún no ha superado su madriditis, obviando al Real Madrid a la hora de nombrar a los mejores clubes de Europa, entre los que sí colocó a su rival y a dos de sus ex equipos.

El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó campeón de la EFL Cup este fin de semana tras tumbar al actual líder de la Premier League, un Arsenal que sucumbió ante el doblete de Nico O’Reilly y pese a que todas las apuestas les daban como favoritos, sobre todo tras la racha de resultados que atravesaban las citizen.

Pep Guardiola lograba así su título número 40 como en su carrera como entrenador, título importantísimo para él pero que no le evitó acordarse una vez más del Real Madrid. Y es que el catalán, tras la victoria, con el título bajo el brazo, fue a sala de prensa y dejó fuera de la terna de mejores clubes de Europa al Real Madrid, sí, al 15 veces campeón de Europa.

Y es que Guardiola reconoció que su Manchester City había vendido al «mejor equipo de Europa» para proclamarse campeón de la EFL Cup, en relación a un Arsenal que está muy fuerte esta temporada pero que jamás ha conseguido alzarse con un título de Champions League, testimonio que completó afirmando quiénes eran las otras potencias de Europa, donde no mencionó al Real Madrid: «No le huimos al desafío, el deporte es así. Son –a modo de referencia al Arsenal–, junto al Bayern de Múnich, y quizás el Barcelona, el mejor equipo de Europa».

Juntando los seis títulos de campeón de Europa del Bayern de Múnich, los cinco del Barcelona y el vacío del Arsenal, los tres mejores clubes de Europa para Guardiola están a cuatro Champions League del Real Madrid, las mismas cuatro que han ganado los blancos en los últimos diez años.

«Ni yo mismo le daba ni un solo centavo a la victoria de hoy. No pudimos ganar contra el Nottingham Forest en casa ni contra el West Ham fuera, perdimos 5-1 en el global contra el Madrid. Pero los jugadores demuestran una vez más, los veteranos y, sobre todo, los nuevos, que cuando se necesita hacer algo durante una temporada en la que no hemos sido consistentes, hoy lo logramos», afirmó Guardiola, en un momento en el que sí mencionó la superioridad del Real Madrid para doblegarles en los octavos de final de la presente edición de la Champions League.

Guardiola recalcó que para tumbar al Arsenal tuvieron que superar un «verdadero desafío y nadie nos regaló nada» y que «nos vimos a nosotros mismos y a nuestro nivel ante el mejor equipo. Fuimos lo que somos. Esa es la prueba y el reto. De eso se trata».

«Sobre todo sin balón y con balón en la segunda parte, estuvimos increíblemente bien. No podía creer lo increíblemente bien que lo hicimos en la segunda mitad. Es muy importante para el club también, no solo para los jóvenes. James nos salvó en los primeros minutos. En estas competiciones necesitamos la participación de todos», concluía Pep Guardiola en la sala de prensa tras alzarse con su título 40 como entrenador.