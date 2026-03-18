Este es el precio de la camisa de leñador que lució Guardiola contra el Real Madrid

Pep Guardiola fue uno de los grandes protagonistas del City-Real Madrid después de rabiar como nunca tras consumar su cuarta derrota en cinco eliminatorias ante el 15 veces campeón de Europa. El entrenador español también se ha hecho viral por la camisa a cuadros que lució durante la derrota de su equipo (1-2) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el precio de la camisa de lujo de Guardiola.

El Real Madrid volvió a demostrar que Europa es su territorio en una eliminatoria de octavos de final de Champions League en la que el equipo de Arbeloa dejó claro que no es una locura soñar con la Decimosexta. Cuando todo el mundo había dejado de creer, el cuadro merengue se impuso al City en los dos partidos de la eliminatoria. Después de ganar por 3-0 en el partido de ida, lo que se preveía un sufrimiento en el Etihad finalmente fue un partido plácido en el que incluso se permitieron activar el modo ahorro pensando en el derbi.

Una jugada de equipo guardiolesca del Real Madrid acabó con el balón en las botas de Vinicius, que primero se topó con el palo y después Bernardo Silva evitó el gol con una zamorana. Este penalti, expulsión y posterior gol acabó con la eliminatoria y por ello Guardiola quiso tirar un dardo minutos después de terminar el partido, al recordar que le hubiera gustado 11 contra 11, incluso con el gol en contra en el penalti. «Una lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso si hubieran marcado (en la jugada del penalti). Es lo único que nos queda. Lo dimos todo», dijo.

El precio de la camisa a cuadros de Guardiola

Como ya hizo en la rueda de prensa previa al choque, Guardiola volvió a ser Guardiola y volvió a tirar con bala al Real Madrid, dejando claro que su gran rival en los últimos años ha sido el Liverpool de Klopp. «Arbeloa me ha causado muy buena impresión. Tendrá una larga carrera. ¿Mi mayor desafío, el Madrid? Mi mayor desafío era el Liverpool de Jürgen Klopp y estos años aquí. Vosotros estabais en España y no os dabais cuenta», dijo ante los medios de comunicación.

Además de por sus palabras y de ser la imagen de la derrota del Manchester City, Guardiola también se ha hecho viral por su camisa de cuadros que lució durante el partido contra el Real Madrid en el Etihad. El entrenador catalán saltó al campo con una camisa de lujo que se ha convertido en tendencia en las redes y también ha sido objeto de mofa por parte de algunos.

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Incluso muchos usuarios han rebuscado en internet para informar sobre el precio de la camisa de algodón de la marca Our Legacy, que tiene un precio de 270 libras, unos 290 euros. Este producto de lujo se puede encontrar en tiendas como Farfetch, Mytheresa, SSENSE o Luisaviaroma.