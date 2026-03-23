El Madrid va camino de batir récord de rojas y es el segundo equipo que menos faltas hace en la Liga

El Real Madrid recibió un duro castigo por las dos únicas faltas que cometió en el derbi en el Santiago Bernabéu. Munuera Montero mostró una cartulina amarilla a Thiago Pitarch y una protestada tarjeta roja a Fede Valverde por las dos infracciones que cometieron los merengues en su triunfo (3-2) ante el Atlético de Madrid. Un dato que refleja una constante para el Real Madrid durante la presente Liga. El conjunto ahora dirigido por Álvaro Arbeloa es el segundo equipo del campeonato que menos faltas comete… pero el tercero con más expulsiones.

Al cuadro madridista le han salido caras sus 286 faltas en Liga, ya que han acarreado un total de siete cartulinas rojas. Unos números en cuanto a expulsiones que solo superan Rayo Vallecano y Real Oviedo —con ocho cada uno— e iguala el Girona. El Real Madrid recibe una tarjeta roja cada 40 faltas, mientras que los líderes de esta clasificación reciben el mismo castigo cada 47 (Rayo) y 46 (Oviedo). El contraste mayor aparece en los números con el FC Barcelona, el único equipo que ha cometido menos faltas que los blancos, con 267, pero que solo ha tenido dos expulsiones en 29 jornadas de Liga. Por tanto, el conjunto culé comete 133,5 faltas por cada cartulina roja recibida.

Una parte importante de las siete expulsiones que ha visto el Real Madrid a lo largo de las 29 jornadas disputadas del campeonato doméstico se vivieron en la derrota ante el Celta de la primera vuelta. En la visita al Santiago Bernabéu del conjunto gallego, aún con Xabi Alonso en el banquillo, el Real Madrid acabó con nueve jugadores tras las cartulinas rojas a Fran García (doble amarilla) y Álvaro Carreras. Además, Endrick también vio la cartulina roja por sus protestas desde el banquillo a la actuación de Quintero González y no pudo volver a participar en Liga antes de su cesión al Olympique de Lyon en el mercado invernal.

El Real Madrid, tercero en tarjetas rojas

La temporada 2025/26 está siendo anómala en cuanto al número de expulsiones para el Real Madrid. El conjunto merengue recibió un total de cuatro cartulinas rojas en cada una de las dos últimas campañas en Liga. En la 2022/23, solo recibió dos. Por tanto, las siete expulsiones de la presente temporada superan con creces los números de los últimos años. Hasta siete futbolistas diferentes han recibido este castigo en el campeonato doméstico: Huijsen, Lunin, Fran García, Carreras, Endrick, Mastantuono y Valverde.

La última de ellas, la del uruguayo en el derbi, llegó después de una rigurosa decisión de Munuera Montero. La acción, que pudo saldarse con una tarjeta amarilla, fue castigada con la expulsión directa, por parte del colegiado. El Real Madrid no podrá contar con Valverde, uno de sus futbolistas más en forma, en su visita al Mallorca tras el parón de selecciones.