El Madrid hizo dos faltas en todo el derbi y… ¡¡¡las dos fueron tarjeta!!!

El Real Madrid mantuvo viva la llama de la Liga con una ajustada victoria (3-2) en el Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid. El conjunto merengue tuvo que sufrir en la recta final después de la rigurosa expulsión de Fede Valverde en el minuto 77 de partido. La acción del uruguayo sobre Álex Baena fue la segunda y última falta cometida por el Real Madrid en el derbi. La primera también acarreó castigo disciplinario, en este caso una cartulina amarilla para Thiago Pitarch.

La proporción entre faltas y cartulinas de los de Álvaro Arbeloa contrasta con los números del Atlético de Madrid. El cuadro colchonero cometió un total de 15 infracciones y recibió cuatro tarjetas amarillas. En la primera mitad, Johnny Cardoso y Matteo Ruggeri fueron amonestados por Munuera Montero. El centrocampista pudo ver la segunda cartulina tras el descanso por cortar en falta un contragolpe, pero el colegiado no lo consideró. Hancko, por un codazo sobre Vinicius, y Marcos Llorente, por agarrar a Mbappé en un ataque prometedor, vieron la cartulina amarilla en los segundos 45 minutos.

Dos de las cuatro tarjetas que recibieron los futbolistas del Atlético de Madrid conllevan suspensión de cara al próximo partido de Liga. Un encuentro, correspondiente a la jornada 30, en el que los de Simeone reciben en casa al FC Barcelona. El técnico argentino no podrá contar con Johnny Cardoso ni con Marcos Llorente para una de las fechas señaladas en el calendario para que el conjunto culé se ‘deje’ puntos en su pelea por el título liguero con el Real Madrid. El encuentro, que se disputará el sábado 4 de abril tras el parón de selecciones, será el primero de los tres encuentros que medirán a FC Barcelona y Atlético de Madrid en un lapso de diez días, ya que también se verán las caras en cuartos de final de la Champions League.

El Real Madrid, por su parte, visitará al Mallorca en su regreso tras el parón internacional. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa no podrá contar, en un principio, con Fede Valverde para esta jornada de Liga. La expulsión del futbolista charrúa ante el Atlético le supondrá una sanción de, como mínimo, un partido. El equipo blanco reclamará la rigurosa decisión de Munuera Montero, pero los precedentes en este caso no dan motivos para la esperanza. Por ejemplo, la tarjeta roja de Dean Huijsen ante la Real Sociedad, que el propio CTA reconoció como un error de Gil Manzano, no fue revocada.