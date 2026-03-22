El Bernabéu toma la palabra: tremenda pitada al Cholo Simeone

El Bernabéu entró en ebullición cuando por la megafonía se escucharon los nombres de los jugadores del Atlético. A cada futbolista le acompañaba su correspondiente pitada. Lógico, es un derbi. Los decibelios terminaron de elevarse cuando el speaker pronunció el nombre del técnico rojiblanco. «Entrenador… Diego Pablo Simeone», se pudo percibir entre los abucheos del feudo blanco.

Su hijo, Giuliano, titular en el derbi liguero, también fue uno de los más pitados por la afición madridista. Al igual que Llorente por su pasado en el club blanco. La realidad es que el abucheo fue la tónica habitual mientras por megafonía se anunciaban los integrantes del Atlético. Máxima rivalidad capital y nacional.

Todos los caminos del Atlético llevan al Bernabéu. Ahí empiezan los vertiginosos 27 días que llevarán a los rojiblancos a enfrentarse al Real Madrid, Barcelona y Sevilla en Liga; de nuevo el Barcelona en Champions y Real Sociedad en la final de Copa del Rey. Todo en menos de un mes y con parón de selecciones incluido de por medio, con el temor que el Virus FIFA infunde.

La importancia de la segunda parte del mencionado calendario y la considerable distancia en Liga con la cabeza convierten el derbi de este domingo en descafeinado para los rojiblancos. Claro que no deja de ser un derbi. Lo sabe Simeone.

«Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad. Nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos. Creo que siempre es un partido que desde lo emocional se juega con mucha ilusión», explicó. El Cholo se presenta en el Bernabéu sin tres cuartas partes de su columna vertebral.